Quién es Alvin Hellerstein, el juez que estará a cargo del proceso contra Nicolás Maduro en EE.UU

El mandatario chavista tendrá que declarar ante un juez de 92 años, quien ya ha estado involucrado en casos de alto perfil. De qué se lo acusará.

El sábado por la mañana se llevó a cabo una histórica operación en Venezuela , donde Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa , para afrontar en suelo norteamericano cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas.

Este lunes, Maduro compadecerá ante la justicia estadounidense. El líder chavista participará junto a su esposa de una audiencia que se llevará a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, en lo que será la primera audiencia en la que se le notificarán formalmente los cargos en su contra.

El Distrito Sur de Nueva York tramita de forma habitual causas de alto impacto vinculadas con seguridad nacional, terrorismo y criminalidad internacional. En ese tribunal se desarrollará el proceso contra el ex líder chavista, conforme a los cargos detallados por la fiscalía federal.

La audiencia marca el inicio formal de un proceso judicial sin precedentes, con implicancias tanto legales como políticas. Y el juez que llevará a cabo la audiencia es Alvin Hellerstein, de 92 años, quien será el encargado de presidir el juicio contra Maduro y su esposa Cilia Flores.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que decidirá sobre el futuro de Nicolás Maduro

El magistrado ya participó en casos de alto perfil, como una acusación de plagio contra la cantante Shakira. El juicio que estará a su cargo en esta ocasión se llevará a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes de Estados Unidos.

juez caso maduro

El juez nació en la ciudad de Nueva York en 1933, se graduó en la Universidad de Columbia, en el mismo Estado. Sirvió por tres años en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de los Estados Unidos entre 1957 y 1960.

A partir de allí optó por dedicar su carrera profesional a la práctica privada hasta 1998, cuando le llegó la nominación por parte del entonces presidente Bill Clinton para ocupar un puesto en la Corte del Distrito Sur.

Estuvo a cargo del icónico juicio contra Shakira y Sony Music, que llevó adelante "Mayimba Music", una discográfica que tiene los derechos sobre los temas del cantante dominicano Ramón Arias Vásquez. En el reclamo, consideraban que "Loca", el hit que la cantante colombiana popularizó en 2010, era un plagio del tema "Loca con su Tiguere", escrita en 1998 por Arias Vásquez.

nicolas maduro

Hellerstein participó en el caso popular de la condena a los atentados terroristas del 11S, once años después del hecho. Los dueños de las reconocidas construcciones del World Trade Center acusaron a American Airlines y United Continental de haber tenido carencias en los controles de seguridad y de haber permitido con su negligencia el atentado.

En esta ocasión, el magistrado rechazó los recursos presentados por las aerolíneas y permitió que avanzara en el reclamo de los dueños de los edificios por una suma de 2.800 millones de dólares.

Ya en 2019, fue partícipe en la denuncia por abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. Durante el proceso desestimó 17 demandas que se habían presentado contra él.

Hellerstein también lleva el caso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando "Pollo" Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista, quien está acusado de narcotráfico en el mismo tribunal federal de Nueva York donde será juzgado Maduro.

Qué se sabe sobre la acusación contra Maduro

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que el exmandatario integró durante años un esquema criminal de tráfico internacional de cocaína, con participación directa en operaciones destinadas a introducir toneladas de droga en territorio estadounidense. Según los fiscales, este entramado -vinculado al denominado "Cartel de los Soles"- habría funcionado con cobertura estatal, involucrando a funcionarios de alto rango y estructuras armadas.

La llegada de Nicolás Maduro a Nueva York.

El expediente también implica a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto las actividades ilícitas. La figura de la ex primera dama ya había sido mencionada en causas anteriores: en 2017, dos de sus sobrinos fueron condenados por narcotráfico en tribunales de Nueva York, en un antecedente que los fiscales federales citan como parte del contexto familiar y político bajo investigación.