Nicolás Maduro y Cilia Flores serán imputados este lunes por la Justicia de Estados Unidos

Nicolás Maduro , expresidente de Venezuela , y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York , donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense. La audiencia marca el inicio formal de un proceso judicial sin precedentes, con implicancias tanto legales como políticas.

Maduro fue capturado el sábado en Caracas durante una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos y trasladado, junto a su esposa, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece bajo custodia federal. La instancia judicial prevista para este lunes busca cumplir con la lectura de cargos, la asignación de asistencia legal y la evaluación preliminar de las condiciones procesales, incluida la posible prisión preventiva.

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que el exmandatario integró durante años un esquema criminal de tráfico internacional de cocaína, con participación directa en operaciones destinadas a introducir toneladas de droga en territorio estadounidense. Según los fiscales, este entramado —vinculado al denominado “Cartel de los Soles” — habría funcionado con cobertura estatal, involucrando a funcionarios de alto rango y estructuras armadas.

Nicolás Maduro. Estados Unidos. La llegada de Nicolás Maduro a Nueva York.

El rol que se le imputa a Cilia Flores

El expediente también implica a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto las actividades ilícitas. La figura de la ex primera dama ya había sido mencionada en causas anteriores: en 2017, dos de sus sobrinos fueron condenados por narcotráfico en tribunales de Nueva York, en un antecedente que los fiscales federales citan como parte del contexto familiar y político bajo investigación.

El proceso judicial

La audiencia de este lunes representa una comparecencia inicial para formalizar los cargos y comenzar a delinear el calendario del proceso. A partir de esta instancia, la defensa podrá presentar objeciones y el juez decidirá sobre medidas como la detención preventiva o la admisibilidad de pruebas.

nicolas maduro foto capturado @realDonaldTrump

Uno de los ejes legales del caso es la jurisdicción de Estados Unidos sobre hechos ocurridos fuera de su territorio. El Departamento de Justicia argumenta que el volumen de droga implicado, su destino final en EE.UU. y el uso de rutas internacionales justifican la competencia federal. Asimismo, Washington sostiene que Maduro no goza de inmunidad como ex jefe de Estado, al haber sido removido de facto del poder y no ser reconocido como autoridad legítima.

El proceso judicial podría extenderse por varios años. Casos de narcotráfico internacional de esta magnitud suelen incluir audiencias preliminares, disputas sobre evidencia, testigos protegidos y, en algunos casos, acuerdos de cooperación. La fiscalía deberá probar no solo la existencia del delito, sino la participación directa o indirecta de Maduro en su planificación y ejecución, lo cual supone un desafío probatorio considerable.

Qué pasa en Venezuela

Mientras tanto, en Caracas, la dirigencia chavista atraviesa una etapa de reacomodamiento. Delcy Rodríguez fue designada como figura de transición tras la captura de Maduro, en medio de advertencias por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien dejó en claro que su rol dependerá de su capacidad para “garantizar la estabilidad” en el país. “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto”, afirmó Trump en una entrevista.