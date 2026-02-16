Venezuela: el desgarrador testimonio de un argentino que fue detenido en una cárcel clandestina

Gustavo Gabriel Rivara, uno de los liberados, dijo que "El Helicoide" es un lugar “sucio y decrépito”, en el que los guardias “no te permiten dormir”.

Gustavo Rivara estuvo detenido arbitrariamente en Venezuela por más de un año.

Gustavo Gabriel Rivara , ciudadano argentino que estuvo detenido desde 2024 en la cárcel "El helicoide" de Caracas, Venezuela afirmó que en ese lugar está presa "toda gente inocente, sin proceso judicial", y dijo que las condiciones de la prisión son tan severas que se suicida "una persona por año".

Rivara estuvo detenido desde 2024 en la capital venezolana sin cargos formales ni proceso judicial público y su caso fue considerado de detención arbitraria por el Gobierno argentino, al igual que la situación de los otros dos argentinos que permanecen detenidos, Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Rivara explicó que El Helicoide es un lugar "sucio y decrépito", en el que los guardias "no te permiten dormir correctamente, porque pasan lista y te despiertan muy temprano, te mantienen todo el tiempo alerta".

Entrevista con un Argentino Preso en el Helicóide

"Hay chicos que de 27 años o menos, youtubers, que no hicieron absolutamente nada y están presos solo porque el régimen les teme, y te desaparecen solo porque que tienes dinero y pretenden chantajearte", aseveró según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

Rivara aseguró que lo detuvieron "solo por ser argentino", y enfatizó que el Gobierno que en ese entonces encabezaba Nicolás Maduro -hoy detenido en Estados Unidos- y ahora Delcy Rodríguez, "no precisa razones para detener a la gente", y puntualizó que a él lo apresaron "en una estación de autobuses".

"Todos los extranjeros que agarra la policía son presentados al SEBIN (Servicio Bolivariano de Informaciones) después de ser detenidos y luego son utilizados como moneda de cambio a modo de chantaje hacia otros países y otros gobiernos. Utilizan a los extranjeros para mover su chantaje", expresó.

venezuela el helicoide

"Me detuvieron solo por ser argentino. Estaba en un poblado llamado Barina, ya estaba regresando para Colombia. Había ingresado hacía 18 días al país, solamente tenía 2 semanas, un poquito más. Y me dirigía nuevamente a a Colombia y fui interceptado en una estación de autobuses", precisó.

Explicó que llegó a Caracas para asistir a la asunción presidencial de Edmundo González y al llegar se encontró con que "todos los opositores estaban detenidos o exiliados, y no había absolutamente nadie en la calle, porque toda la gente está con miedo".

Cómo fue la liberación de Gustavo Rivara

Dos semanas atrás, Cancillería argentina anunció la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, uno de los ciudadanos argentinos que permanecía detenido en Venezuela desde hacía poco más de un año.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el Gobierno sostuvo que Rivara se encontraba privado de su libertad “de manera arbitraria” y confirmó que, tras su excarcelación, el hombre se presentó en la embajada argentina en Colombia.

Rivara habría estado en El Helicoide sin cargos formales ni proceso judicial público y su caso fue considerado de detención arbitraria. El Gobierno recién pudo confirmar su identidad hace algunos días.

El nombre de Rivara había sido motivo de comentarios y especulaciones, ya que el sitio venezolano Reportes Ya dio cuenta de su detención y su estado de salud, poco tiempo atrás. “Se encuentra detenido, no tiene documentos ni familia reclamante. Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, reposteó el sitio especializado que realiza la cobertura de las detenciones ilegales ejecutadas por el régimen que lideró Maduro.

La senadora Patricia Bullrich celebró la noticia en sus redes sociales y apuntó: “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana. Aún falta y tienen que ser todos. En ese sentido estamos trabajando".