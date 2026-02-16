José C. Paz: motochorros asesinaron a un policía que trabajaba como repartidor

El crimen ocurrió cuando la víctima realizaba entregas. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Un oficial del Servicio Penitenciario fue asesinado a tiros en José C. Paz durante un intento de robo mientras trabajaba como repartidor. El hecho se registró el sábado por la noche, cuando cuatro motochorros lo sorprendieron en un semáforo del cruce de Gaspar Campos y la Ruta 197. La violenta secuencia quedó captada por cámaras de seguridad y volvió a poner en foco la inseguridad en el conurbano bonaerense.

Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, el oficial, cuyo nombre no trascendió, se había detenido ante el rojo de la señal lumínica cuando fue interceptado por dos motos .

Uno de los vehículos se detuvo delante del oficial, cortándole el paso. El otro se le colocó al lado. Los acompañantes de ambas motos bajaron y lo increparon para que les entregue sus pertenencias.

Según pudo reconstruir la investigación, el agente inicialmente accedió, pero segundos después se identificó como miembro de las Fuerzas de Seguridad y dio la voz de alto. Fue ahí que los delincuentes decidieron dispararle.

El hombre, que recibió al menos seis disparos, cayó gravemente herido. Minutos después fue asistido por vecinos y comerciantes de la zona y trasladado al Hospital Gobernador Domingo Mercante de José C. Paz, pero murió poco después debido a las graves heridas sufridas.

En tanto, los ladrones lograron escapar del lugar sin haber concretado el robo y son intensamente buscados. Aún no fueron identificados.

La secuencia registrada por las cámaras muestra otra peligrosa situación ocurrida en el mismo momento, cuando los conductores de dos vehículos, alertados por el robo, decidieron cruzar Gaspar Campos, incluso a pesar de tener el semáforo en rojo y de la intensidad del tránsito.

Según trascendió, al momento del hecho el oficial se encontraba fuera de servicio y hacía viajes como repartidor para sumar un ingreso extra. Desde la cartera de Seguridad bonaerense informaron a TN que se mantiene el secreto de sumario, por lo cual no se brindaron mayores detalles sobre la búsqueda de los delincuentes.

Carnaval fatal en Mercedes: mataron a un joven de 18 años en plenos festejos

Otro hecho de inseguridad tiñó de sangre el fin de semana de carnaval a la localidad bonaerense de Mercedes, donde un joven de 18 años fue asesinado a balazos en plena celebración de la fiesta popular.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales confirmaron que, “a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento” tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien “se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio”.