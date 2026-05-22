Anticiclón en la Patagonia: el impacto que tendrá en la lluvia y el viento este fin de semana largo

Advierten sobre condiciones inusuales para este finde largo de mayo, donde además rige una alerta por temperaturas extremas.

Rige una alerta de nivel amarilla para varias provincias durante este viernes.

Tal como viene sucediendo durante casi todo el mes de mayo, este fin de semana largo - que se extenderá durante tres días por el feriado del 25 de mayo - estará marcado también por bajas temperaturas y un clima inusual en la Patagonia. Los especialistas advierten que un anticiclón impactará en los próximos días.

El sitio especializado Meteored indicó que la Patagonia se mantendrá bajo la influencia de un extenso sistema de alta presión que se extiende desde el océano Pacífico Sur hasta el centro de Argentina. Esta condición atmosférica bloquea el avance habitual de los sistemas frontales y favorece una situación poco frecuente para esta época del año.

Según precisaron, gran parte de la región permanecerá sin precipitaciones durante varios días consecutivos, por lo que la Patagonia atravesará uno de los fines de semana más estables de mayo, con precipitaciones prácticamente nulas, muy poco viento y frecuentes bancos de niebla en valles y zonas bajas.

Asimismo, aclararon que las únicas excepciones aparecerán en el extremo sudoeste de Santa Cruz, especialmente en cercanías de Río Turbio, donde podrían registrarse algunos chaparrones muy débiles y aislados.

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En este contexto, la persistencia de las altas presiones también favorecerá la formación recurrente de nieblas, neblinas y nubosidad baja durante las primeras horas del día en algunos sectores. Este fenómeno tendrá fuerte presencia en los valles interiores patagónicos, en sectores bajos de la región y también en áreas cordilleranas de Río Negro y Neuquén, donde la visibilidad podría reducirse de manera importante durante las mañanas.

Las lluvias y el viento fuerte: cuál es el pronóstico para el fin de semana largo de mayo

Asimismo, los especialistas indicaron que otra condición inusual impactará en el viento intenso patagónico, ya que la región experimentará jornadas con circulación débil y condiciones mucho más tranquilas de lo habitual.

Hacia el domingo el sistema de alta presión empezará a perder intensidad de manera gradual, por lo que el impacto sobre la Patagonia argentina será muy limitado. Aunque con mañanas frías, algunos sectores del norte de la Patagonia siguen teniendo máximas agradables para esta época del otoño.

viento y lluvia Se espera calor intenso, lluvias, viento y actividad eléctrica, según las alertas del SMN.

La mayor parte de la región seguirá sin precipitaciones, pero sólo sectores cordilleranos del oeste de Río Negro y Neuquén podrían registrar algún chaparrón muy débil y aislado hacia la noche del domingo.

En el resto de la Patagonia predominarán los cielos parcialmente nublados, con nuevas formaciones de nieblas matinales y temperaturas similares a las de jornadas anteriores. Salvo algunos chaparrones sobre la cordillera, la mayor parte de la Patagonia seguirá libre de precipitaciones el lunes 25 de mayo.

Alerta por frío extremo: qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta nivel amarilla por frío extremo para este viernes, que afectará a cuatro provincias.

Según detallaron el impacto será en Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

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El SMN indicó que estas condiciones pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas o personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

El organismo compartió una serie de recomendaciones: