Operativo especial por las lluvias: buscan limpiar un pluvial colapsado de basura

El operativo se desarrolla en un pluvial fundamental de la ciudad.

La subsecretaría de Limpieza Urbana inició un operativo especial de limpieza en un pluvial fundamental en la ciudad de Neuquén. Se trata del sector ubicado sobre la Avenida Olascoaga , entre Lanín y Ceferino Namuncurá. El objetivo es prevenir inundaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Desde el área, informaron que tiempo atrás se realizó una intervención en el mismo pluvial. Sin embargo, el espacio volvió a presentar cúmulo de residuos , por lo que se organizaron los trabajos.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , explicó que en el lugar existe un pluvial de cuatro metros de profundidad compuesto por cuatro caños que atraviesan una manzana por debajo de propiedades privadas, situación que dificulta las tareas de inspección y mantenimiento permanente.

“Tenemos un pluvial con una diferencia de cuatro metros de profundidad. Lamentablemente, por una mala planificación de hace muchos años, los caños pasan por debajo de propiedades privadas y eso complica conocer el estado del sistema de manera constante”, señaló el funcionario.

haspert operativo de limpieza pluvial 3

Cómo se realiza el operativo especial

El subsecretario destacó el importante despliegue de personal y maquinaria destinado al operativo y aseguró que los trabajos continuarán hasta dejar el sector en óptimas condiciones.

“Si tenemos que trabajar hasta las 20 horas, lo vamos a hacer para limpiar el lugar y que quede en perfectas condiciones”, afirmó. “Si tenemos que trabajar hasta las 20 horas, lo vamos a hacer para limpiar el lugar y que quede en perfectas condiciones”, afirmó.

En paralelo, Haspert explicó detalles del operativo que utiliza una cámara sedimentadora que permite retirar residuos como arena, barro y piedras, además de una gran cantidad de plásticos y botellas acumuladas en el lugar.

El funcionario lamentó que gran parte de los residuos acumulados provienen de desechos arrojados incorrectamente en la vía pública y recordó todas las posibilidades que ofrecen a los vecinos para una correcta recolección.

haspert operativo de limpieza pluvial

“Realizamos operativos nocturnos sobre la vera de Mosconi para levantar residuos que son tirados desde vehículos o que no van bien sujetos en camionetas y camiones. Todo ese material termina ingresando al sistema pluvial y genera tapones muy importantes”, indicó.

300 kilómetros de pluviales

Haspert remarcó que, durante las tormentas, las obstrucciones impiden el correcto escurrimiento del agua hacia el canal Villa María, lo que provoca complicaciones en algunos sectores de la ciudad.

Asimismo, destacó que durante la gestión de Gaido se ejecutaron más de 300 kilómetros de pluviales y sumideros, bocas de tormenta y sistemas de bombeo.

Por otro lado, advirtió que la problemática no se elimina si los residuos son descartados de manera indebida.

operativo de limpieza puerta a puerta nqn abril 2026 (2)

“Tenemos todos los servicios necesarios: recolección de residuos seis veces por semana, centros de transferencia, operativos Puerta a Puerta, erradicación de microbasurales, limpieza nocturna y barrido. Pero si no hacemos un uso responsable de estos servicios, los residuos terminan en los pluviales y generan estos problemas”, sostuvo.

Operativo en conjunto

El operativo especial se realiza entre el personal de la Subsecretaría de Limpieza Urbana en colaboración con las áreas de Canales y Pluviales, con turnos rotativos del personal. Además, se utiliza un equipo vactor para aspirar barro y limpiar los conductos subterráneos.

El subsecretario remarcó que hacía mucho tiempo no observaba un tapón de botellas de semejante magnitud y advirtió sobre el impacto ambiental de los residuos plásticos en el río Limay.

“Todo tipo de plástico, nylon, cartón o baldes genera un daño muy grande al sistema pluvial. Podemos construir kilómetros de nuevos pluviales, pero si no cambiamos la conducta respecto a la disposición de residuos, vamos a seguir teniendo este problema”, expresó. “Todo tipo de plástico, nylon, cartón o baldes genera un daño muy grande al sistema pluvial. Podemos construir kilómetros de nuevos pluviales, pero si no cambiamos la conducta respecto a la disposición de residuos, vamos a seguir teniendo este problema”, expresó.

Además, Haspert explicó que la geografía de Neuquén favorece la acumulación de residuos en el sistema pluvial debido a la pendiente natural que existe desde la meseta hacia el río Limay, lo que acelera el arrastre de agua, piedras y basura durante las lluvias.

Destacó el trabajo permanente del área de Pluviales en distintos puntos de la ciudad, que refuerza las tareas especialmente cuando hay pronóstico de tormenta.

“Ante una tormenta trabajamos de manera coordinada con Defensa Civil, la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano y el área de Limpieza Urbana, enfocándonos en sumideros y bocas de tormenta para prevenir inconvenientes”, concluyó.