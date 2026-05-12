Se trata de una alternativa que combina diseño con practicidad. Una tendencia que en 2026 llega para quedarse y que promete despedir a las camas box de los dormitorios .

Adiós cama box, no va más: esta es la nueva tendencia más elegante y práctica en 2026

El box de una cama es una estructura diseñada para colocarse debajo del colchón. Funciona como una base rígida o semirrígida, que distribuye de manera uniforme el peso, mejorando el rendimiento y la vida útil del colchón . Con el paso de los años, el box dio lugar a las camas tipo box o canapé, que prevalecieron en los dormitorios por una razón sencilla: ofrecían espacio de guardado sin sumar muebles. Sin embargo, recientemente, se conoció otra alternativa que es aún más práctica y elegante. ¿Una tendencia que llega para quedarse?

Con el paso de los años, el box dio lugar a las camas tipo box o canapé.

La tendencia más elegante y práctica para los dormitorios en 2026 son las camas tipo plataforma con cajones , una evolución directa de las camas canapé, aunque con un enfoque mucho más funcional para el uso cotidiano.

Según lo señalan los expertos en decoración de interiores, uno de los muebles que marcan fuertemente esta nueva tendencia es la cama con cuatro cajones y cabecero moderno, un formato que ya se consigue en el mercado y que combina diseño con practicidad.

Cabe resaltar que, a diferencia de las camas tradicionales con baulera -que hasta aquí fueron muy elegidas para los dormitorios-, este modelo innovador presenta la incorporación de cajones laterales independientes que se deslizan fácilmente, al permitir acceder al contenido sin levantar el colchón.

ya-vienen-con-un-respaldo-mas-moderno-foto-mercado-libre-2NHXKN2OTRGCPFH56MET55MOOE La tendencia más elegante y práctica para los dormitorios en 2026 son las camas tipo plataforma con cajones.

Beneficios de las camas tipo plataforma con cajones

Entre los beneficios que proporcionan las camas tipo plataforma con cajones podemos mencionar a los siguientes:

A diferencia de las camas canapé, que obligan a levantar toda la estructura para acceder al guardado, las camas con cajones funcionan como un mueble más.

funcionan como un mueble más. Se abren como un cajón común.

Permiten organizar por categorías.

Evitan acumular todo en un solo espacio.

Facilitan el orden y mejoran la frecuencia de uso.

El guardado deja de ser algo incómodo y pasa a integrarse naturalmente en la rutina.

Permiten optimizar mejor el espacio.

Los cajones laterales distribuyen el guardado en distintos sectores, lo que evita el efecto depósito típico del canapé.

Están pensados para ambientes chicos, ya que permiten aprovechar toda la base de la cama sin necesidad de sumar muebles adicionales.

Por otra parte, cabe mencionar aquí otra de las nuevas tendencias que se impondrán en 2026 en materia de decoración en espacios interiores. Y es que los nuevos tejidos screen o light filtering, que dejan pasar la luz de forma controlada, se erigen como la nueva tecnología en cortinas más prácticas para la casa.

Así, las cortinas black out quedarían atrás ante el surgimiento de la domótica, que permiten que muchas cortinas se integran a sistemas inteligentes y se manejan desde el celular o con comandos de voz. Entre otros beneficios que presentan los tejidos screen o light filtering pueden mencionarse: