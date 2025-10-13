Chau a la silla con ropa: el mueble que revoluciona los dormitorios con estilo

Funcional, moderno y elegante, este nuevo objeto de diseño promete transformar los espacios y hacer que el orden también se vea bien.

Una nueva tendencia desbanca a la desordenada silla con ropa dentro del dormitorio.

La clásica silla del dormitorio , siempre cargada de ropa a medio usar, empieza a despedirse. En su lugar, una nueva tendencia conquista a los amantes del diseño interior: un mueble pensado para organizar sin esfuerzo y sumar estilo al ambiente.

Práctico, versátil y con una estética minimalista, se convierte en el nuevo imprescindible para quienes buscan un dormitorio más armonioso y chic.

Se trata del banco zapatero , un mueble que combina practicidad y diseño para que el cuarto luzca siempre impecable y optimiza el espacio .

La nueva tendencia en el dormitorio

Se convirtió en tendencia por su practicidad, el banco zapatero es mucho más que un simple asiento. Tiene compartimentos para guardar zapatos, bolsos, accesorios o esa ropa que no querés dejar tirada. Podés ubicarlo al pie de la cama o junto al placard y cumple varias funciones clave:

-Asiento práctico: ideal para vestirse o calzarse cómodo.

-Almacenamiento ordenado: se pueden guardar zapatos, carteras o ropa extra y olvidarse de la ropa sobre la silla o el piso.

-Estética moderna: los modelos actuales apuestan a diseños minimalistas, con madera, metal o tapizados elegantes que se adaptan a cualquier estilo.

71gEXXh9+-L._UF894,1000_QL80_

Los beneficios del banco zapatero

-Optimización del espacio: al ser multifunción, se puede mantener todo ordenado sin ocupar lugar de más.

-Estilo y elegancia: aporta un toque decorativo y moderno que levanta cualquier ambiente.

-Practicidad diaria: permite sentirse cómodo para vestirte, guardar zapatos o tener los accesorios a mano.

banco-para-zapatos-jz10258wh_9_

Para que el dormitorio se vea aún más prolijo y canchero, se pueden elegir bancos zapateros con compartimentos cerrados o tapizados en tonos neutros como beige, gris o marrón. Esta tendencia es coherente con recomendaciones de los especialistas en decoración de interiores, que priorizan la funcionalidad por sobre otros aspectos. El objetivo es tener piezas que tengan un sentido práctico, antes que estético.

Otra tendencia que se está incorporando al dormitorio

De a poco, el tradicional sommier va perdiendo su lugar en los cuartos de miles de hogares. Ahora, muchas personas optan por una nueva tendencia que se impone por ser más económica y también por estar enfocada en la sostenibilidad, un factor cada vez más tenido en cuenta.

Se trata de la utilización de bases de madera o pallets reciclados, una alternativa que combina practicidad, estética y, principalmente, ahorro.

pallet3

Por qué los pallets de madera son alternativas para el hogar

Uno de los principales motivos por los cuales las bases de madera y los pallets reciclados están ganando terreno al tradicional sommiers dentro del dormitorio es que son considerablemente más baratos que las camas convencionales. Incluso, se pueden obtener de forma gratuita o a un precio muy accesible en centros de distribución, negocios de construcción o empresas que desean deshacerse de ellos.

El costo económico convierte a los pallets en una opción ideal para cierto segmento de la población, principalmente entre jóvenes, estudiantes y personas que están construyendo su primer hogar de a poco y necesitan ahorrar.

Por otra parte, la posibilidad de realizar reparaciones sencillas ante eventuales daños permite que estas bases de madera sean una alternativa duradera y sostenible a largo plazo que reemplaza al sommiers. Incluso, un acabado protector podría aumentar aún más su vida útil y darle una toque de belleza.