Los consejos se viralizaron gracias a una influencer de limpieza y decoración. Paso a paso, cómo dejar la cama como nueva.

Experta en limpieza mostró un truco casero con la mejor forma de limpiar el colchón y que te dure más tiempo

La aparición de redes sociales como TikTok o los Reels de Instagram le dio lugar a creadores de contenido de diferentes rubros. Uno de los más populares desde la pandemia es la decoración y el cuidado del hogar con un par de productos y en simples pasos. En detalle, cuál es la mejor forma de limpiar el colchón y que dure más tiempo según Becky Rapinchuk .

La influencer y especialista en limpieza y organización doméstica, también conocida como " Clean Mama " por el nombre de su blog y marca personal, reveló cuál es su método favorito para el cuidado de la cama y conservar el buen estado del colchón por mucho más tiempo del habitual.

Este método natural, que prescinde del uso de sustancias químicas peligrosas para la salud, permite quitar los malos olores del ambiente y de la tela, al mismo tiempo que ofrece un aroma refrescante para el cuarto.

Cuál es la mejor forma de limpiar el colchón y que te dure más tiempo

La técnica de Becky Rapinchuk, cuyas redes sociales poseen millones de seguidores que siguen atentamente sus recomendaciones para el hogar, requiere únicamente de estos tres ingredientes:

2 tazas de bicarbonato de sodio

10 gotas de aceite esencial de limón

10 gotas de aceite esencial de lavanda

Para ello, hay que hacer una mezcla con los tres ingredientes. La combinación del bicarbonato de sodio, el aceite de limón y el aceite de lavanda permite eliminar olores desagradables con una rica fragancia para el ambiente, que al mismo tiempo posee efectos antibacterianos.

El paso a paso para limpiar el colchón y hacer que dure más tiempo es realmente sencillo: lo primero que hay que hacer es colocar suavemente la mezcla por todo el colchón y dejarla actuar entre 10 a 30 minutos para que absorba toda la humedad. Mientras más tiempo se deje actuar, mejor será el resultado final.

Bicarbonato La mezcla de bicarbonato con aceite para limpiar el colchón.

Luego, hay que eliminar los restos que quedan por encima con una aspiradora y dejar secar durante un buen rato antes de volver a colocar las sábanas.

Mantener el colchón en buen estado no sólo es clave por una cuestión de higiene: dejarlo sucio y con restos de comida puede derivar en alergias y otros problemas respiratorios. Lo ideal es incorporar este método a la rutina de limpieza semanal. Además, la especialistas en organización doméstica aconseja hacer este proceso el mismo día que se cambian las sábanas.

¿Qué otros tipos de aceites se pueden usar para limpiar el colchón?

Aceite esencial de árbol de té: posee propiedades antifúngicas y antibacterianas.

posee propiedades antifúngicas y antibacterianas. Aceite esencial de eucalipto : ideal para personas alérgicas o con problemas respiratorios.

: ideal para personas alérgicas o con problemas respiratorios. Aceite esencial de menta : refrescante y energizante, perfecto para climas cálidos.

: refrescante y energizante, perfecto para climas cálidos. Aceite esencial de romero: estimula la concentración y tiene efectos purificantes.

estimula la concentración y tiene efectos purificantes. Aceite de naranja dulce: cálido y relajante, muy usado para perfumar ropa de cama.

¿Qué hacer si se mancha el colchón?

Secar con una toalla limpia sin frotar.

Aplicar agua tibia con un poco de detergente suave o jabón para la ropa.

Usar el mínimo de agua posible para no empapar la espuma y que sea más difícil de quitar.

Dejar secar al aire libre o ayudar con un ventilador.

Limpieza de tapizado del auto Esta técnica para limpiar el colchón se puede replicar dentro del auto. Foto: Freepik.

"Para manchas difíciles o de origen biológico, se pueden emplear limpiadores enzimáticos como los que se usan en tapicerías. También se puede recurrir a productos ecológicos como el vinagre blanco o el agua oxigenada diluida, pero siempre con precaución y haciendo una prueba previa en una zona oculta", recomendó Rapinchuk durante la entrevista.

"El truco del bicarbonato con aceites esenciales no está reservado para limpiezas profundas. Se puede aplicar tras una temporada de calor o humedad o simplemente cuando te apetezca renovar el ambiente del dormitorio", añadió.

A su vez, también recomienda tener un recipiente amplio preparado con la mezcla, ya que también se puede utilizar en almohadones, alfombras o incluso dentro del interior del auto para mejorar su aroma natural.