Ni jabón ni vinagre: el verdadero truco para limpiar los azulejos y que queden como nuevos

Seguro tenés azulejos en algún rincón de tu casa. Ya sea en el baño o en la cocina , los azulejos suelen verse salpicados por el agua o muchas veces por ingredientes cuando preparamos alguna comida. Lo cierto es que dejarlos relucientes no siempre es una tarea sencilla… hasta ahora.

Un truco que se volvió viral en las redes sociales viene a solucionar el dolor de cabeza que genera tener los azulejos de casa sucios. Se trata de un truco casero que no solo elimina la suciedad, sino que deja un acabado brillante y perfumado.

Cómo preparo la solución para limpiar los azulejos

Solo se necesita llenar un pulverizador con una mezcla de agua y alcohol (se puede usar uno perfumado) en partes iguales. Este truco también sirve para limpiar ventanas y que no queden marcas.

Una vez preparada la mezcla, se aplica el producto sobre la superficie y se pasa una mopa o un trapo de microfibra limpio y seco. Vale resaltar que no es necesario ejercer demasiada fuerza ni presión ya que el alcohol remueve la suciedad y la grasa con facilidad.

Además, es clave usar esta mezcla, sobre todo porque su evaporación rápida no deja marcas y seca en cuestión de segundos.

Pero eso no es todo. El alcohol permite, al mismo tiempo, repeler el agua. Esto significa que cuando salpiques con agua el azulejo las gotas resbalan sin dejar manchas y prolonga la limpieza. En caso de que uses alcohol perfumado, le dará no solo brillo a los azulejos sino aroma al ambiente.