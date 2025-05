Así es el truco imperdible con bicarbonato que usan los parrilleros expertos

El asado argentino no es solo una comida: es una ceremonia. Desde la elección del corte hasta el tipo de leña, cada paso influye en el resultado. Dentro de ese universo de prácticas transmitidas entre generaciones, surgió un truco curioso que empieza a circular entre los parrilleros más detallistas: agregar bicarbonato de sodio al fuego .

Aunque suene raro, este ingrediente tiene efectos concretos sobre la calidad del asado. Se trata de un recurso económico, fácil de aplicar y que no requiere experiencia previa. Solo se necesita entender por qué funciona.

No cambia el sabor de la carne ni es peligroso. Al contrario, puede ayudar a lograr brasas más limpias, menos humo y una cocción más pareja.

El secreto está en la reacción química que ocurre cuando el bicarbonato se expone al calor directo.

Qué hace el bicarbonato en la leña

El bicarbonato de sodio es una sustancia presente en casi todas las cocinas. Se usa para hornear, para limpiar y también para neutralizar olores. Al aplicarse sobre la leña antes de encenderla, reacciona con el calor y se transforma en tres compuestos: agua, dióxido de carbono y carbonato de sodio. Esta descomposición ayuda a que la leña se queme mejor.

Uno de los beneficios más valorados es que reduce el humo. Cuando la madera está algo húmeda o tiene impurezas, suele producir humo denso, que puede molestar e incluso impregnar la carne con sabores no deseados. El bicarbonato ayuda a evitar eso, ya que promueve una combustión más limpia.

Parrillada.jpg El bicarbonato es un truco clave para un asado sabroso.

Además, neutraliza olores desagradables que puedan surgir de materiales residuales en la madera. En lugar de encender un fuego con aroma a madera rancia o moho, el bicarbonato suaviza esas notas indeseadas sin dejar rastros perceptibles en el sabor final.

Menos humo, más sabor y brasas más estables

Además de mejorar la combustión de la leña, el bicarbonato cumple otra función clave: contribuye a que las brasas duren más y se mantengan parejas. Esto permite una cocción más estable, sin sobresaltos de temperatura. El asador puede trabajar con más tranquilidad y precisión.

También se puede espolvorear un poco de bicarbonato sobre las brasas cuando la grasa empieza a caer. Ese gesto simple reduce el humo negro que suele aparecer en ese momento. De esa forma, se protege la carne del sabor amargo que puede dejar el humo quemado.

Es importante no exagerar con la cantidad, ya que con una o dos cucharadas por tanda de leña alcanza. Se recomienda aplicarlo antes de encender el fuego, directamente sobre los troncos. Si durante la cocción se nota mucho humo, se puede agregar una pizca más sobre las brasas.

Una ayuda extra para los amantes del asado

bicarbonato.jpg

El uso de bicarbonato en la leña no reemplaza el conocimiento del parrillero, pero puede convertirse en un aliado útil. No cuesta casi nada, no altera la esencia del asado y ofrece resultados que se notan. Menos humo, brasas más duraderas y un sabor más limpio: todo eso puede lograrse con un truco tan simple como rociar un polvo blanco sobre la leña.

Aunque parezca un detalle menor, en la cocina —y especialmente en la parrilla— los pequeños cambios muchas veces hacen una gran diferencia. Probar este método no requiere experiencia, solo curiosidad y ganas de mejorar. Y si el resultado convence, seguro se suma al repertorio de costumbres que se pasan de generación en generación, como parte del legado del asado argentino.