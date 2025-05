Horror en una escuela secundaria: un chico ofreció plata para abusar de una compañera

La situación, lejos de calmarse, se agravó. Frente a la falta de respuesta institucional efectiva, la joven decidió contarle todo a su madre, quien no dudó en actuar.

La denuncia penal y la reacción de la Justicia

La madre de la adolescente se presentó en la Comisaría Comunitaria Nº 5 y realizó una denuncia penal en nombre de su hija. De inmediato intervino la Fiscalía de turno en la Capital santiagueña, que dispuso las primeras medidas para avanzar en la investigación. Además, se activó el protocolo correspondiente a través de la Comisaría Comunitaria Nº 17 de la Mujer y la Familia.

santiago-colegio.jpg La Comisaría Comunitaria Nº 17 de la Mujer y la Familia recibió la denuncia de acoso en el colegio. (Foto: Puntoseguido).

El hecho fue calificado como un caso grave de acoso escolar. Tanto la Justicia como las autoridades educativas comenzaron a evaluar qué acciones tomar para garantizar la seguridad de la alumna y del resto de los estudiantes. Por el momento no trascendieron los nombres de los involucrados, pero sí se conoció que el expediente sigue su curso y se esperan sanciones concretas.

Este episodio se suma a otros similares ocurridos en distintos puntos del país, donde las víctimas enfrentan no solo el hostigamiento, sino también la indiferencia de las instituciones. La falta de reacción inmediata genera un mensaje peligroso: muchas veces, los agresores quedan impunes.

Cómo detectar el acoso: señales para estar alerta

Especialistas en infancia insisten en la importancia de prestar atención a ciertos comportamientos que pueden indicar que un niño o adolescente está siendo víctima de bullying. Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR, advierte que algunos menores se muestran más retraídos, tristes o incluso agresivos, como respuesta al maltrato que sufren.

Entre las señales más comunes se encuentran los dolores físicos sin causa médica aparente —como dolores de cabeza o de estómago— que se intensifican ciertos días, especialmente los domingos por la tarde. Esto suele reflejar el miedo o la ansiedad frente a la idea de volver al colegio. También se observan casos de aislamiento social, cuando el menor pierde el interés por compartir tiempo con sus amigos o familiares.

Uno de los datos más alarmantes que se desprenden de los informes elaborados por ANAR y la fundación Mutua Madrileña es que un porcentaje alto de estudiantes percibe que sus docentes no intervienen. De hecho, un 45% de las víctimas siente que su profesor no hace nada ante el abuso, y más del 60% considera que su institución escolar no toma ninguna medida.