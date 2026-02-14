Una escuela secundaria en diálogo directo con Vaca Muerta: tecnología, experiencia y salida laboral temprana

El colegio forma técnicos con las aptitudes más buscadas por las petroleras. El vínculo con la empresa Tecpetrol les da acceso a tecnología de punta, becas y la experiencia directa de los que ya trabajan en los yacimientos más exigentes.

Una experiencia única en Cutral Co logró generar una relación simbiótica que trasluce un triple beneficio. A través de una escuela técnica de nivel medio respaldada por el rigor académico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Estado, la academia y el sector privado impulsan una sinergia para formar a los talentos cada vez más especializados que requiere el desarrollo acelerado de Vaca Muerta. Hoy, una alianza con Tecpetrol les otorga también equipamiento de vanguardia, apoyo económico para los estudiantes y la expertisse de los profesionales ya insertos en la industria, que forman a los docentes para expandir el conocimiento sobre el petróleo y gas.

Pablo Liscovsky es ingeniero y decano de la Facultad Regional Neuquén de la UTN. Afín a los retos permanentes, hace seis años aceptó la propuesta del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, para crear una escuela técnica secundaria que pueda estrechar el puente entre la educación media y la universidad, pero con un perfil que no sea ajeno a su propio territorio: por eso, el objetivo real es formar a los profesionales que asuman mañana los retos de Vaca Muerta.

"El principal desafío tiene que ver obviamente con la industria. Vaca Muerta requiere cuadros cada vez más especializados y con conocimientos que van modificándose gracias al advenimiento de la inteligencia artificial. Esto nos genera, como universidad, como facultad que está inmersa en Vaca Muerta, un desafío en formación profesional. Tenemos que alcanzar esos objetivos que demanda la industria, es complejo", dijo en una entrevista del ciclo Historias que Transforman, de LMPlay y Tecpetrol.

Pablo Liscovsky, rector de UTN Facultad Regional Neuquén (3) Claudio Espinoza

Pese a que la UTN se centraba únicamente en las carreras de grado, la creación del colegio secundario despertó su interés por ampliar la base de conocimiento y despertar un interés vocacional por la inserción en la actividad del petróleo y gas.

"Nos pusimos mano la obra porque nos interesaba tanto como facultad, para garantizar una matrícula acorde a las necesidades de la propia facultad, como para nuestra relación con la industria", aclaró Liscovsky, que consideró que la escuela tiene la capacidad de formar no sólo a los ingresantes de la UTN sino a los futuros técnicos que podrán insertarse a trabajar en Tecpetrol y otras compañías de ese calibre, consideradas como los grandes jugadores de una industria es permanente expansión.

"Es una escuela muy importante, probablemente una de las pocas escuelas en su envergadura y con infraestructura de esas características a nivel país", expresó el decano sobre un espacio que se destaca por su equipamiento y su calidad académica, con respaldo universitario.

Una escuela que forma técnicos en diálogo pleno con la industria

El ingeniero explicó que los resultados de la escuela ya están a la vista. La UTN supervisó la perspectiva académica de la institución y hoy ya hay estudiantes desde primero a cuarto año, con dos orientaciones: hidrocarburos y desarrollo de software. "Los estudiantes de primer año ya terminan programando a nivel básico y con los conocimiento de robótica e informáticos básicos para seguir formándose", dijo sobre las especialidades que "atienten puntualmente las necesidades de la industria".

A diferencia de otras instituciones educativas, la UTN se propone que esta escuela se alinee siempre al eje práctico, con un fuerte diálogo con los profesionales que ya están insertos en la industria y que aportan no sólo los conocimientos técnicos sino hasta una faceta vocacional y las habilidades blandas que se requieren para trabajar en la actividad.

En ese contexto, uno de los programas de la empresa Tecpetrol funcionó como un punto de encuentro entre el sector privado y el académico para transformar la manera en que se educan los futuros profesionales de Vaca Muerta.

Pablo Liscovsky, rector de UTN Facultad Regional Neuquén (4) Claudio Espinoza

"Con Tecpetrol tenemos varias facetas y una de ellas es en el colegio. Este año recibimos el aporte de un simulador de perforación de petróleo y unos monitores de 85 pulgadas que sirven a modo de pizarrones inteligentes, son algo fantástico. Realmente creo que con eso es un cambio sustancial en el modo de dar clases, por cuanto los proyectores, marcadores y pizarrones tradicionales van a ir en vía de extinción en la medida que estos monitores sean accesibles al público", dijo sobre el equipamiento que posiciona a la escuela a la vanguardia de la provincia.

"Lo que realmente esos aportes han generado para los chicos que estudian desarrollo de software es un ámbito de práctica concreta, porque el simulador es exactamente una réplica de lo que después se encuentran en el campo profesional porque está todo tan tecnificado que se puede simular", dijo y añadió: "Además, se integra al resto del sistema, por lo que los colegios técnicos de la provincia tienen la posibilidad de también hacer prácticas con el simulador. Por eso, los beneficiados no son sólo los chicos de la escuela sino el conjunto de colegios técnicos de la provincia".

Del aula a la vocación en petróleo y gas

El simulador y otros programas como Genera Neuquén son las herramientas clave para que el proceso formativo se escape de las teorías y los manuales para convertirse en una realidad concreta.

"Lo vemos en cuarto año, que lo disfrutan porque lo manejan con un joystick y están como jugando un videojuego. Pero se les señala que están trabajando sobre una torre que cada vez que se cae algo, son miles de millones. Se les recalca que parece un juego pero no es tal", aclaró Liscovsky con una sonrisa. Y agregó: "Pero en los chicos de sexto año, ese trabajo se viene haciendo con el resto de la provincia y se les hace ver en qué consiste el trabajo que vayan a realizar, cosa que curiosamente no lo tienen en claro a pesar de vivir en Neuquén".

Reel Pablo Liscovsky 1

Para el ingeniero, el contacto directo con la industria no sólo materializa conceptos abstractos sino que aporta una orientación vocacional para los jóvenes. "El programa Genera los orienta en el ámbito laboral, por lo menos para saber si les gusta o no. Porque no solamente hacen una simulación con nosotros, van a la facultad, hacen prácticas de laboratorio, van al campo, conocen lo que es un pozo petrolero, hablan con chicos y con el secretario de Bienestar Estudiantil que los asesora al respecto como una especie de guía profesional para que entiendan qué es el ingeniero. Entonces reciben una formación bastante amplia y bueno, después de eso sí tienen herramientas para decidir, ¿no?".

Y esa alianza estrecha entre academia y empresa también se percibe entre los propios estudiantes, que ven en empresas como Tecpetrol una fuente de oportunidades concretas para su desarrollo profesional. "Hay un caso que a mí me conmovió y fue en Chos Malal, que fue cuando dábamos los cursos. Y fue un chico que llegó solo y nos dijo que tenía problemas con matemática, que adeudaba matemática de primero, segundo y tercero. Tenía la expectativa de aprobar toda la matemática de la secundaria con el curso", relató.

Y concluyó: "De pronto lo entienden como una ayuda específica que viene de la mano de la industria, lo cual no es menor porque ahí ven que ese puede ser un objetivo último que pueden alcanzar. Así que creo que la mancomunión de industria y academia es muy positiva para la imagen que que recibe el chico, ¿no? El mensaje de que las capacitaciones están asociadas a la industria, la industria a la universidad, es una sinergia que se recibe, por supuesto".

Reel Pablo Liscovsky 2

De las becas al contacto con los protagonistas de Vaca Muerta

La escuela técnica que la UTN gestiona en Cutral Co también se beneficia con otra línea de acción de Tecpetrol: su programa de becas. "Nosotros con un grupo de profesionales nos ocupamos de detectar cuáles son los alumnos con temas socioeconómicos y se trabaja con un gabinete. El programa de becas de Tecpetrol es muy positivo porque si bien no resuelve en un 100% sí colabora y permite mitigar problemáticas para que los chicos se dediquen a sus estudios", detalló.

Pero el vínculo excede lo puramente económico. La relación permanente entre la escuela y la compañía también genera otro diferencial para sus alumnos. "Vemos muy inspirador para los estudiantes, sobre todo, el equipo docente que hay, el acceso que tienen ellos quizás a profesionales que ya están insertos en la industria, ya están trabajando. No queda solamente en un manual de física de matemáticas, sino que se ve todo en acción, ¿no? Y eso es muy propio de nuestra idiosincrasia como UTN", aclaró el decano.

Pablo Liscovsky, rector de UTN Facultad Regional Neuquén (5) Claudio Espinoza

Y añadió: "El vicedirector es un ingeniero en sistemas, el director del área de Hidrocarburos es un especialista, un geólogo que se jubiló recientemente, pero era el director de Hidrocarburos de la provincia. Siempre buscamos gente con alto conocimiento profesional que se lo pueda transferir al alumno, no sólo para la formación de técnicos sino para el grado".

"El contacto con la industria ya forma parte del del proceso formativo, lo tenemos previsto curricularmente esta interacción desde clases particulares de profesionales, paseos o viajes a diversos sitios para conocer la realidad, tanto en el área de software como de hidrocarburos", aseguró el ingeniero sobre una perspectiva enfocada en la acción y no exclusivamente en las teorías abstractas.

"Tecpetrol en particular tiene algo muy llamativo que es su historia. Ellos vienen de la industria metalmecánica, cuentan con una escuela técnica de más de una década y están implementando escuelas en México y Brasil. Eso lo convierte en una empresa con un proyecto educativo propio que va a seguir mejorando con el tiempo", destacó.

Reel Pablo Liscovsky 3

"¿Cómo nos refleja eso a nosotros? Por ejemplo, nos han aportado docentes que le dieron capacitación a nuestros docentes en la ciudad de Cutral Co. No solo a nuestros docentes, también vino gente de Zapala y de otros de otros colegios técnicos, y así pasamos a ser una especie de eje para que se puedan expandir estos conocimientos que ellos han adquirido y que nosotros como universidad pregonamos, que es la formación por competencia y por programas", afirmó.

El triple beneficio de una alianza concreta

Con un perfil técnico inocultable, Liscovsky destacó la importancia de fomentar la alianza entre las petroleras y los centros educativos. "Se alcanzan objetivos que de otra forma serían imposibles. Si el sistema educativo espera, como nos pasa hoy como universidad, que el gobierno nos brinde los recursos para poder avanzar, el proceso por lo menos va a ser mucho más lento", aclaró.

"Hay que trabajar con objetivos claros y sin intenciones de prevalencia", dijo y agregó: "Nosotros como universidad no pretendemos decirle a la industria lo que tiene que hacer y la industria tampoco es que nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Consensuamos, vemos qué necesitan y tratamos de trabajar en eso y hacemos propuestas".

"Es una interacción sumamente positiva y le está permitiendo crecer a nuestra facultad y a la escuela. Para nosotros la escuela es como una carrera más dentro de la facultad, con lo cual el crecimiento es sustantivo. Así que no solo le sugiero a todas las instituciones que hagan este tipo de alianzas, diría que tendría que ser el mecanismo de trabajo del sistema educativo", recalcó.

Pablo Liscovsky, rector de UTN Facultad Regional Neuquén (2) Claudio Espinoza

Para Liscovsky, la relación simbiótica entre la escuela y Tecpetrol es, en realidad, un vínculo de triple beneficio. "El sistema industrial recibe eso que anda buscando, que es un personal calificado que le permita llegar a esa mentada eficiencia productiva que sin un personal calificado es ciertamente complejo. Esto es un ganar ganar de las partes. Incluso también del Estado, porque en la medida que eso funciona hay más empleabilidad, hay más inserción laboral. Todo es positivo", aseguró.

Y en ese plano de la acción, el decano aclaró que no piensan quedarse quietos. "Estamos transitando el futuro. Siempre pensamos lo que va a venir", dijo ante la consulta por la educación que se viene. "Por ejemplo, hemos desarrollado una diplomatura en lo que llaman el pozo digital, queremos proponerlo al Ministerio de Educación porque estamos pendientes de la necesidades que tiene la industria para actuar en consecuencia. La dinámica es infinita", explicó.

Y los resultados quedan a la vista: "Los estudiantes tienen la competitividad, estamos seguros, porque no logramos que se nos reciban". Entre risas, aclaró que "hay que andar atrás de los muchachos para que terminen" porque su propuesta académica, con tecnología aplicada y profesionales ya insertos en Vaca Muerta, les permite empezar a trabajar de forma temprana. "Incluso sin llegar a la última instancia, los contratan porque ya tienen el perfil como para resolver los problemas que demanda la industria", afirmó.