Cayó un prófugo que era buscado por lesiones y tenencia de armas

El operativo desplegado permitió dar con él en 48 horas de investigación. Se lo declaró rebelde luego de que no acudiera a audiencia.

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia fue ubicado y detenido tras una investigación policial de apenas 48 horas. Quedó alojado en una comisaría para ser acusado y seguramente sometido a una medida cautelar para evitar una nueva fuga.

Según informó la Policía, la detención se concretó el viernes y fue el resultado de una breve pero intensa investigación originada tras dictarse una orden de rebeldía y captura dispuesta el 11 de febrero por la jueza de Garantías Carina Álvarez sobre un hombre, en el marco de expedientes que se tramitaban en el fuero penal.

El sospechoso en cuestión está involucrado en distintas causas judiciales vinculadas a la portación y tenencia ilegal de armas, lesiones y resistencia a la autoridad.

A partir de ese requerimiento, la Unidad Fiscal de Actuaciones Genéricas, a cargo de la fiscal Valeria Panozzo, solicitó la intervención del personal investigativo de la División Recaptura de Evadidos para dar con el paradero del imputado.

valeria panozzo.jpg

Luego de varios días de tareas de inteligencia y observación, el individuo fue localizado en la vía pública, en el sector oeste de la ciudad de Neuquén. Gracias al rápido accionar policial, la aprehensión se concretó sin que el sospechoso ofreciera resistencia.

Tras su detención, fue trasladado a dependencias del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. Desde la fiscalía se dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad y para ser sometido a la audiencia de formulación de cargos en las horas siguientes, instancia en la que se definirá su situación procesal.

Cómo logró escaparse el peligroso delincuente que está prófugo

La Policía de Neuquén mantiene activa una búsqueda para dar con el paradero de Exequiel Lucas Muñoz, un peligroso delincuente que, tras urdir un ingenioso plan, logró escapar este miércoles por la noche en pleno traslado sanitario. Las autoridades desplegaron un intenso operativo en toda la provincia.

El fugado es un hombre con un amplio prontuario en la región. Según la información que trascendió, el joven fue trasladado con un aparente cuadro de salud hacia el Dr. Horacio Heller y logró zafarse tras engañar a los oficiales y huir rápidamente.

lucas muñoz0.jpg

Extraoficialmente, se conoció que el preso, que estaba alojado con prisión preventiva en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, habría fingido una serie de convulsiones y pidió asistencia médica. Ante esta situación, se dispuso su traslado hacia el centro de salud.

Una vez en el box de atención, le retiraron las esposas para facilitar la revisión de los profesionales. Ese momento fue aprovechado por Muñoz para ejecutar la fuga: rompió la persiana metálica de una ventana y logró llegar hasta el techo del edificio. Desde allí escapó y no volvió a ser visto, pese al operativo preventivo en el lugar y el que se desplegó posteriormente.

El prófugo tiene 25 años y es de nacionalidad argentina. Posee contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, cabello y ojos oscuros. Al momento de la fuga vestía una campera gris con detalles en azul y un pantalón corto gris.