Video: así despegó la nueva misión Crew-12 de la NASA rumbo a la Estación Espacial

Los astronautas tomaron el lugar del equipo que regresó a la Tierra de manera anticipada por una emergencia médica. La misión durará más de lo habitual.

La nueva misión de la NASA despegó la mañana de este viernes.

Despegó este viernes por la mañana desde Cabo Cañaveral, la misión Crew-12 de la NASA , rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). Fue a bordo de un cohete Falcon 9 de Space X.

La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

El despegue ocurrió poco después de las 7 de la mañana (hora de Argentina) , después de dos postergaciones por mal clima.

Si todo sale según lo previsto, la cápsula SpaceX Dragon se acoplará el sábado a la EEI, que orbita a 400 kilómetros sobre la Tierra, dando así inicio a una misión que se extenderá por nueve meses, más de lo habitual para este tipo de viajes.

Así despegó el Crew-12, una nueva misión tripulada de la NASA

Los integrantes de la Crew-12 y a quiénes reemplazan

La tripulación de la Crew-12 está compuesta por cuatro astronautas: los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

Ellos reemplazarán al equipo de la Crew-11, integrado por Zena Cardman, Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, quienes regresaron a la Tierra el pasado 14 de enero tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

La NASA no reveló la identidad del tripulante afectado, respetando la privacidad médica, pero confirmó que se trató de la primera evacuación médica en la historia de la EEI.

Cómo quedó la estación tras la evacuación y qué tareas esperan a la nueva tripulación

Desde la salida anticipada de la Crew-11, la estación quedó bajo el mando de una tripulación reducida: el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev. Ellos mantuvieron las operaciones y los experimentos científicos en marcha, a la espera del nuevo equipo.

La llegada del Crew-12 devolverá a la estación a su complemento completo de siete tripulantes. la misión se adelantó, justamente, porque la estación tenía escasez de personal.

La agencia espacial norteamericana insistió en que necesita una sólida presencia de tripulación ya que es crucial para maximizar la productividad en el laboratorio orbital, cuyos funcionamiento y mantenimiento cuestan al año US$3000 millones

astronautas crew-12

La NASA informó que Williams ya está organizando el equipamiento que utilizaran para su misión de investigación de larga duración. Además, por primera vez, Williams cargó basura y equipo obsoleto en la nave de carga HTV-X1 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que tiene previsto concluir su misión en la estación orbital en marzo.

La Crew-12 afrontará una estadía de nueve meses, superando los seis meses habituales del programa comercial de la NASA y SpaceX.

El objetivo es continuar con las investigaciones científicas y mantener el funcionamiento de la EEI, que está programada para ser impulsada hacia la órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del océano Pacífico en 2030.

Entre los experimentos, realizarán ecografías de sus vasos sanguíneos para investigar cambios en la circulación e investigación relacionada con las bacterias que causan neumonía. También realizarán un simulacro de aterrizaje en la Luna para evaluar cómo los cambios repentinos de gravedad afectan al ser humano.