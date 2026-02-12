Un impresionante choque entre un auto y un taxi terminó con seis personas heridas

El siniestro ocurrió este jueves por la madrugada en Rincón de los Sauces. Intervinieron Policía, Bomberos Voluntarios y personal de salud del hospital local.

La madrugada de este jueves registró un impresionante choque en las inmediaciones de la Ruta 5 en la provincia de Neuquén cuando se produjo un siniestro vial que tuvo como protagonistas a un automóvil particular y un taxi . Como consecuencia del mismo, seis personas resultaron heridas .

El hecho ocurrió alrededor de las 3:48 en cercanías a la localidad de Rincón de los Sauces , luego de que los dos vehículos colisionaran. Producto del accidente, el conductor de uno de los rodados involucrados , un Fiat Weekend Palio blanco, perdió el control y sufrió un vuelco al costado del camino .

Rápidamente, personal de salud del Hospital Zonal, efectivos de la Policía y profesionales de la Central 16 de Bomberos Voluntarios se dirigieron hacia el lugar. Al llegar, constataron que seis personas resultaron afectadas . Cuatro de las víctimas se trasladaban en el vehículo particular, mientras que las dos restantes circulaban a bordo del taxi.

Tras evaluar la situación, se determinó la derivación de dos mujeres con heridas leves hacia el nosocomio para su correspondiente atención médica. Las mismas eran ocupantes del Fiat blanco. El resto de las personas no presentaba heridas de consideración.

choque ruta 5 rincon de los sauces 2

Respecto a los motivos que habrían originado el accidente entre ambos rodados, no se brindaron detalles y la causa continúa en etapa de investigación.

El operativo contó con la colaboración de las distintas fuerzas que realizaron tareas de asistencia, control y prevención. Las autoridades recordaron la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito.

vuelco fatal en las ovejas

Trágico choque en Las Ovejas

En otro sector de la provincia, la Ruta Provincial 43 se cobró una nueva víctima fatal. El triste desenlace ocurrió este miércoles cuando una mujer perdió el control de su camioneta en cercanías a Las Ovejas y volcó de forma violenta. Pese a ser trasladada a distintos centros de salud, las heridas que sufrió le impidieron sobrevivir y murió.

La joven fue identificada como Anabel Muñoz, de 38 años, con domicilio en la misma localidad donde se produjo el triste episodio. Al momento del hecho, viajaba sola a bordo del vehículo.

Según confirmó el Comisario Inspector Daniel Rivas, se desplazaba en una pick-up Toyota Hilux blanca cuando derrapó, salió de la ruta y, tras dar varios tumbos, volcó, quedando sobre la banquina en posición normal.

El siniestro vial tuvo lugar a la altura del sector conocido como La Laja. Tras el hecho, la víctima fue trasladada al hospital de Las Ovejas; sin embargo, horas después fue derivada al nosocomio Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal, donde finalmente murió.

vuelco fatal las ovejas

Las autoridades indicaron que la mujer no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que salió despedida del vehículo. Esto se sumó al hecho de que los airbags no se desplegaron al momento del accidente.

En el operativo, intervino personal de la Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, que iniciaron las diligencias correspondientes para determinar los motivos del siniestro.