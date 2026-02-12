El sitio para acceder a los documentos del caso Jeffrey Epstein: qué es Jmail y cómo funciona

La web permite navegar los documentos difundidos por el gobierno de Estados Unidos. Permite explorar correos, contactos y archivos.

Frente al fuerte interés público que generó la difusión de los documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein , numerosas críticas se hicieron públicas por las dificultades para acceder a la información. Aunque el material fue puesto a disposición en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el sistema oficial presenta serias limitaciones técnicas.

La web Departamento de Justicia cuenta con un buscador general, pero gran parte de los documentos están disponibles solo como archivos escaneados que no permiten búsquedas de texto. Esto obliga a revisar miles de páginas de manera manual y dificulta la localización de nombres, fechas o vínculos relevantes dentro del expediente.

Frente a esas limitaciones, un grupo de desarrolladores lanzó Jmail.world , una plataforma independiente que reorganiza los documentos oficiales y los presenta a través de una interfaz similar a la de Gmail. El proyecto, creado por los tecnólogos Riley Walz y Luke Igel, comenzó a operar a fines de noviembre y se actualiza de forma progresiva a medida que se incorporan nuevos materiales difundidos por las autoridades.

Jmail Epstein

La web permite explorar correos electrónicos, archivos adjuntos y contactos asociados al caso mediante un sistema de búsqueda directa por palabras clave o nombres propios. Además, integra otras aplicaciones que replican servicios conocidos, como almacenamiento de archivos o visualización de imágenes, con el objetivo de centralizar la información dispersa en los volcados oficiales.

Una de las principales incorporaciones de la plataforma es una herramienta de inteligencia artificial denominada Jemini, que permite realizar consultas en lenguaje natural sobre el contenido de los documentos disponibles. De este modo, los usuarios pueden formular preguntas generales o específicas sin necesidad de conocer previamente la ubicación exacta de cada archivo dentro de la base de datos.

Según explicaron sus creadores, el objetivo del proyecto es resolver un problema de diseño y accesibilidad generado por la publicación masiva de archivos en formato PDF sin capacidad de búsqueda. Para ello, utilizaron tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que convierte el texto escaneado en información indexable y navegable.

image

Jmail.world no incorpora documentos inéditos ni elimina las censuras presentes en los archivos oficiales, que continúan protegidos por tachaduras. Sin embargo, ofrece una herramienta alternativa para consultar el material ya publicado de manera más ordenada y comprensible, mientras el Departamento de Justicia continúa con la difusión gradual del resto del archivo.

Jeffrey Epstein y Steve Bannon contra el Papa Francisco

Desde hace unos días viene circulando en las redes el rumor de que, entre los archivos ventilados en el caso Jeffrey Epstein, habría correos entre este personaje y Steve Bannon con ataques al Papa Francisco. Hoy, en una nota de La Nación, fue confirmado por Elisabetta Piqué, una de las periodistas más serias y con mayor experiencia en el Vaticano.

Dice Piqué: “Según correos publicados en la última tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes planteando financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa argentino".