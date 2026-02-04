El desconocido vínculo entre Jeffrey Epstein y Fred Machado: dinero, aviones de lujo y fiestas oscuras

El rionegrino apareció en un mail de Epstein tras la reciente publicación de archivos judiciales. Se revelaron operaciones económicas y diálogos con el pederasta.

En el mes de noviembre, el empresario oriundo de Viedma Fred Machado fue extraditado hacia Estados Unidos , donde se enfrentará a cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafa. Ahora, los nuevos archivos de Jeffrey Epstein que lanzaron desde el Departamento de Justicia estadounidense, demuestran un vínculo entre el pederasta y el argentino .

El nombre del empresario comenzó a circular fuertemente en el mes de octubre, en el marco de las elecciones legislativas en el país, debido a un posible financiamiento a campañas de José Luis Espert con dinero del narcotráfico.

En los últimos días se conoció que el Departamento de Justicia difundió más de tres millones de páginas de documentos, además de 2.000 videos y 180.000 imágenes , que forman parte de la investigación sobre uno de los casos más oscuros y resonantes de las últimas décadas: el de Epstein, delincuente sexual infantil y violador en serie.

En ese contexto, se conoció un correo electrónico que da cuenta de que, en 2015, Machado habría intentado vender a Jeffrey Epstein un jet de la firma Gulfstream por más de 10 millones de pesos. El rionegrino mantuvo conversaciones con los colaboradores del magnate que intentaban cumplirle el deseo de ampliar la flota de aviones de lujo con los que llevaba invitados a sus fiestas oscuras en la isla privada que poseía en el Caribe.

machado epstein mail

Cómo empezó el vínculo entre el argentino y el estadounidense

Databa el 2015, cuando Epstein se encontraba en búsqueda de un jet Gulfstream 572 y Larry Visoski, su piloto personal -quien a veces también era su testaferro-, tenía como tarea encontrar una aeronave con estas características.

En el mes de junio, Visoski le envía un correo a su jefe en el que le copia el mensaje del bróker aéreo Gary Anzalone, socio de Equus Global Aviation.

jet 572 epstein

"Creo que de todos modos podríamos tener una mejor oportunidad. La aeronave adjunta, número de serie 572, es una oportunidad fuera de mercado. Se está vendiendo como parte del patrimonio ThyssenBornemisza, que ha vendido la aeronave a un tipo llamado Fred Machado, de Fort Lauderdale. Fred es un financista que fondea muchas aeronaves para Sudamérica a tasas de interés usurarias", explicitaba aquel mensaje.

"He venido hablando con Fred sobre esto desde hace un tiempo, y está dispuesto a vender la aeronave con una ganancia acotada", sumó el piloto en su mensaje donde explicaba la ventaja única de hacer negocios con el argentino.

mail epstein jet de machado

Tras un ida y vuelta de mensajes entre Epstein y el piloto donde le realiza algunas preguntas técnicas, Visoski revela que el acuerdo sería por 12,5 millones de dólares con todas las revisiones completas, nuevas alfombras y tapizado además de paneles remodelados a su gusto. Y un millón menos sin los extras.

En el adjunto que liberó el Departamento de Justicia de EE.UU, se pudo ver que Epstein recibió un documento de 24 páginas fechado el 12 de junio de 2015 que la empresa Gulfstream preparó a nombre de Fred Machado con la ficha técnica completa del modelo GV572.

empresa jet epstein

Aunque dentro del desglose de documentos filtrados, no se pudo conocer más detalles de la venta del jet. De igual manera, desde La Nación revelaron que no se habría concretado la venta y que Epstein compró en 2017 un modelo más moderno a Chevron.

Los contratos que involucran al rionegrino con Jeffrey Epstein

En una investigación que realizó La Nación, se encontraron tres contratos que involucran a Machado y que estaban entre la documentación secuestrada por el FBI en la casa de Epstein.

Se trata de los papeles legales de un préstamo de 800 mil dólares tomado por el empresario argentino en 2016 para la compra de un avión Hawker 800XP. El acreedor es un agente crediticio del estado de Florida y no está claro por qué esa documentación estaba en poder de Epstein.

epstein jet

Resulta que Machado administraba un fondo multimillonario que intermediaba en la compra y venta de aviones en Estados Unidos para clientes de América Latina. En 2021 fue acusado en un juzgado de Texas de usar su estructura empresarial como tapadera para cometer fraudes y para blanquear dinero del narcotráfico.

El primero de los archivos es una garantía firmada el 18 de marzo de 2016, en la que Machado se compromete a responder con su patrimonio personal ante cualquier incumplimiento por parte de Pampa Aircraft Leasing LLC de los términos asumidos en el préstamo. El argentino asume condiciones inéditas: renuncia a casi todas las defensas y acepta que el acreedor pueda reclamarle directamente sin necesidad de ejecutar antes el avión ni demandar a la empresa propietaria.

garantia machado epstein

El segundo y el tercer documento, fechados el 24 de marzo de 2016, corresponden al pagaré de Pampa Aircraft hacia CMG y las garantías de seguridad que debe proporcionar al bien afectado (el Hawker 800).

Por el momento, se desconoce por qué el estadounidense tenía esta documentación en su poder. En las pruebas del juicio que se celebró en Texas sobre los negocios del fondo que administraba Machado aparecen una serie de transferencias bancarias adjudicadas a la compra del Hawker por 1,7 millones de dólares, todas enviadas desde las cuentas de la empresa del argentino el 9 de septiembre de 2016.