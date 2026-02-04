Un juez pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina: de qué se lo acusa

El exmandatario venezolano se encuentra detenido en suelo estadounidense. Qué dice la solicitud realizada por el juez federal Sebastián Ramos.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y su posterior traslado a Estados Unidos , donde se encuentra detenido hace un mes, se conoció este miércoles un especial pedido que realizó un juez argentino .

El exmandatario venezolano fue detenido en el marco de un operativo y ahora llegó un pedido a los tribunales de Comodoro Py , ya que representantes de víctimas y organizaciones civiles solicitaron formalmente al juez federal Sebastián Ramos que inicie los trámites de extradición para que Maduro sea juzgado en territorio argentino.

Este miércoles el juez libró un exhorto internacional hacia Washington para extraditar a Nicolás Maduro al país, luego de cumplir un mes detenido en una cárcel federal estadounidense. El objetivo sería que rinda cuentas en declaración indagatoria por delitos de lesa humanidad .

"Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país", dijo el magistrado en su decisión a la que accedió el diario La Nación.

Nicolás Maduro. Infiltrados y tecnología militar fueron las claves para que Estados Unidos detuviera a Nicolás Maduro.

A comienzo del 2026, el fiscal Carlos Stornelli había pedido el inicio de los trámites de extradición de Maduro para que declare en la Argentina. Esta decisión, según reveló TN, responde a una presentación realizada por los abogados del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), querellantes en una causa abierta por delitos de lesa humanidad contra Maduro en nuestro país.

El Tratado de Extradición del que hizo mención el juez federal en su presentación escrita, refiere a un acuerdo entre Argentina y EE.UU en 1997, a los fines de someter a proceso al nombrado y cumplir con lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Ya con el exhorto firmado, el trámite queda ahora en manos de las autoridades de los Estados Unidos, quienes deberán evaluar la viabilidad del pedido bajo el tratado de cooperación bilateral.

La causa que pesa contra Nicolás Maduro

De esta manera, los querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad en Argentina solicitaron el traslado inmediato del imputado. Invocan el principio de jurisdicción universal para que responda por torturas y desapariciones sistemáticas.

“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería apenas se conoció su detención.

Nicolas MAduro

El juez Ramos también tiene a su cargo un expediente en el que también están involucrados Diosado Cabello y otros dirigentes venezolanos.

La causa tiene antecedentes concretos. En septiembre de 2024, la Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición. El expediente investiga un presunto plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, que incluye desapariciones, torturas, abusos y ejecuciones.