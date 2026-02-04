Fiesta de la Confluencia 2026: sillas voladoras y vista aérea de la ciudad ¿Cómo acceder gratis a esta experiencia única?

La nueva edición de la Fiesta de la Confluencia contará con varias sorpresas. Una de ellas será la posibilidad de ver la ciudad desde las alturas.

Sillas voladoras a 50 metros y vista de la ciudad desde las alturas: cómo acceder gratis a esta experiencia única

Además de música de primer nivel y la chance de ganar importantes premios en la Fiesta de la Confluencia 2026 , quienes participen del evento podrán vivir una experiencia única : la posibilidad de ver la ciudad desde el cielo en sillas voladoras . La atracción estará a cargo de Elevé Danza , la compañía de danza aérea reconocida mundialmente, y será totalmente gratuita y por orden de llegada .

La Ciudad de Neuquén se prepara para vibrar con todo a partir de este jueves, de la mano de artistas nacionales de renombre y talentos locales. El festival más convocante de la Patagonia tendrá lugar por cuatro días hasta el 8 de febrero en el predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay.

“Se trata de una experiencia única donde el público se anima a volar , mirar la ciudad desde el cielo y vivir un momento inolvidable ”, explicaron desde Elevé Danza. La atracción, que durará unos 15 minutos, consistirá en subir a la estructura de sillas voladoras que ascenderán y girarán a más de 50 metros de altura , ofreciendo vistas inigualables en 360 grados .

Cómo estarán distribuidos los escenarios, según la Municipalidad de Neuquén

La edición 2026 del festival tendrá cuatro escenarios distribuidos en la Isla 132: el Escenario Confluencia como espacio principal; el Escenario Limay, que suma figuras nacionales de peso; el Escenario Río Neuquén; y un escenario dedicado a la música electrónica. También habrá áreas para las infancias y espacios recreativos.

Como es habitual en cada edición, quienes hayan comprado entradas para el show y los buenos contribuyentes podrán ingresar a una zona preferencial más cercana al escenario. En estos casos, la entrada al predio será por la calle Linares, pasando con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro.

El público restante deberá acceder al campo general por la calle Río Negro, recorriendo primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica. Para quienes no cuenten con acceso preferencial, la disposición del predio permite que los asistentes caminen hasta un sector muy cercano al escenario, donde pueden tener buena visibilidad de los shows, ya sea con visión directa o a través de las pantallas gigantes. Para eso, conviene caminar hasta el final del sendero e instalarse a la izquierda del centro de convenciones Domuyo.

mapa confluencia 2 La Municipalidad de Neuquén difundió el mapa con los accesos y la ubicación de los escenarios.

Qué artistas participarán de la Fiesta de la Confluencia y cómo es la grilla

La música estará presente con fuerza durante cuatro días en el tradicional predio de la Isla 132. Con capacidad de 1,5 millones de personas, se esperan espectadores de todo el país para disfrutar una grilla de lujo, que incluye artistas juveniles, bandas consagradas y talentos locales. Así serán las presentaciones durante las cuatro jornadas:

Día 1 – 5 de febrero:

Karina

Luciano Pereyra

Rombai

Migrantes

Los Bebel

Día 2 – 6 de febrero

Luck Ra

Angela Torres

FMK

Roze

Lautygram

Tuli

Día 3 – 7 de febrero

No Te Va a Gustar

La Beriso

Kapanga

Bersuit

Comodines

Día 4 – 8 de febrero

Trueno

Dillom

La Joaqui

Tizishi

Femi

Fiesta Confluencia generica publico (5) La edición 2026 reunió a 1.450.000 personas. Y para este año se espera un número mayor.

Buena música y la posibilidad de ganar grandes premios

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, recordó que, entre los que compren la rifa de la Fiesta de la Confluencia, habrá grandes sorteos, con la posibilidad de ganar monopatines, motos eléctricas, tres autos y una camioneta 4x4. La inscripción es presencial para los que asistan al evento en la isla 132, pero con tecnología QR para agilizar el trámite, en un contexto en el que se espera asistencia masiva.

El plato fuerte será el domingo 8 de febrero, cuando se sortee una casa línea AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios, en una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y Vivienda Roca. Se realizará con el aval del IJAN entre todas las que se inscriban gratuitamente en el stand de Vivienda Roca dentro del predio.