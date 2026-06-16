Susto en la colectora de Ruta 7: un auto se llevó puesta a una moto

El siniestro se registró esta mañana a las 7:30 en uno de los cruces más transitados. El motociclista fue atendido por el SIEN.

Esta mañana se vivieron momentos de tensión por un accidente de tránsito que podría haber sido una tragedia. Afortunadamente un motociclista que terminó caído en la colectora de la Ruta 7 a la altura del segundo puente de Alta Barda.

El hombre fue impactado por un vehículo Chevrolet Prisma conducido por otro hombre que luego del siniestro frenó a metros del lugar. En tanto, la Policía acudió rápidamente y atravesó la camioneta para poder contener el tráfico mientras se desarrollaba la intervención.

Según informó LU5 el hombre tuvo que permanecer en el suelo hasta la llegada de una ambulancia del SIEN que le brindó atención primaria y terminó con un fuerte dolor en la rodilla, aunque sin lesiones graves.

accidente de transito ruta 7 (2)

De acuerdo a la primera reconstrucción de la dinámica del choque, el auto cruzaba por el puente desde el sector del barrio Salud Pública hacia Alta Barda. Por su parte, el motociclista circulaba por la colectora de Ruta 7 que en la zona es llamada Avenida Raúl Ricardo Alfonsín hacia el centro capitalino.

Por motivos que se desconocen y se intentan establecer sufrieron un impacto en la intersección de ambas vías. Luego de que el motociclista fuera atendido, con ayuda de un efectivo trasladaron el rodado hasta la vereda. Después, ambos conductores permanecieron conversando frente a la Policía.