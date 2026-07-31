Estaba acusado de violar a una niña y huyó: lo recapturaron, fue juzgado y se conoció el veredicto

El proceso se desarrolló esta semana luego de que el hombre fue apresado en un allanamiento. Tras los alegatos, el tribunal dio a conocer una sentencia contundente.

Tras el cierre del juicio contra el hombre, un tribunal lo declaró responsable penal.

Luego de la captura del hombre que debía ser juzgado por los abusos sufridos por una niña, quedó cerrado el proceso con el pronunciamiento del tribunal colegiado.

De forma inicial, el juicio oral en contra del imputado se iba a comenzar el lunes pasado en la Ciudad Judicial de esta capital, Sin embargo, en forma sorpresiva, el acusado no se presentó a pesar de que había sido notificado previamente. Tanto los jueces como las partes intervinientes acordaron esperar su posible arribo pero no se registraron novedades.

Ante la ausencia del hombre, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Gastón Medina, reclamó que sea declarado en rebeldía y que se ordene su captura.

El prófugo fue ubicado tras un allanamiento realizado por la Policía provincial y de esta forma, se pudo dar inicio al proceso oral.

Gentileza Poder Judicial Neuquén

En la audiencia de apertura, declararon los primeros testigos de la acusación y continuó con la presentación de las pericias que realizaron profesionales que respaldaron la imputación.

El acusado, identificado por sus iniciales como R.R.C., enfrentó una imputación por dos hechos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia.

Abusos cometidos en una vivienda de Villa Ceferino

La investigación del MPF determinó que el hombre abusó de la menor cuando la víctima y su mamá se mudaron a la vivienda de su pareja. El abusador aprovechó esa circunstancia para atacar a la niña, de 11 años. Según lo que se pudo relevar, la menor fue abusada de manera reiterada entre marzo y junio de 2020 en una vivienda del barrio Villa Ceferino.

A partir de comprobarse los abusos, el MPF avanzó con la concreción de la Cámara Gesell. El trámite se desarrolló en 2021 y la víctima confirmó los ataque sexuales sufridos en el domicilio que frecuentaba el acusado.

La primera fuga

Apenas se enteró de la investigación que lo involucraba, el hombre desapareció de la región y fue atrapado recién en 2024. De inmediato, se le formularon los cargos.

El tiempo transcurrió hasta la etapa del juicio, que se programó para mediados de este año.

El hombre quedó preso el martes pasado por pedido de la parte acusadora. A la hora de los alegatos, el fiscal Medina pidió que sea declarado responsable por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos hechos agravados por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años.

Una condena unánime

Las múltiples pruebas incriminantes fueron contundentes y en el cierre de esta semana, un tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Natalia Pelosso no tuvo dudas en condenarlo.

Asimismo, al finalizar la audiencia, el juez Hermosilla resolvió dictar una medida cautelar de prisión preventiva por el término de tres meses considerando debidamente acreditados el riesgo de entorpecimiento y de fuga, ya que durante este proceso el imputado “se ausentó en reiteradas oportunidades por lo que hubo que dictar varias rebeldías para que asista a las audiencias, lo cual dilató el proceso penal”, resaltaron desde el Poder Judicial provincial.

En la próxima etapa, se desarrollará el juicio de cesura para definir la pena que cumplirá el violador.