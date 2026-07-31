La Justicia condenó a un joven reincidente tras cometer dos robos

El hombre rompió el vidrio de un auto y se robó una mochila con dinero en efectivo, tiempo después ingresó a una vivienda para robar junto a un grupo.

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a tres años de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en dos robos cometidos en Neuquén capital. Uno de los crímenes fue el robo de una mochila desde el interior de un vehículo y otro en una vivienda de Santa Genoveva.

Se trata de Kevin Emanuel Martínez , quien aceptó un acuerdo impulsado por la asistente letrada Agustina Wouterlood y homologado por un juez de garantías.

Durante la audiencia realizada este jueves 30 de julio, el hombre reconoció expresamente su participación en los dos hechos ilícitos investigados y prestó conformidad con la pena acordada. Además, la sentencia incluyó la declaración de tercera reincidencia , por la existencia de antecedentes penales.

El primer episodio sucedió el 9 de junio de 2024, alrededor de las 4:20 am, en la esquina de las calles Buenos Aires y Ministro González, en pleno centro de la capital neuquina. Según la investigación, Martínez y otro hombre rompieron el vidrio trasero de un automóvil estacionado y sustrajeron una mochila que contenía dinero en efectivo, una planta para el cabello y prendas de vestir.

El acusado aceptó un acuerdo impulsado por la asistente letrada Agustina Wouterlood.

Unos testigos presenciales del ilícito alertaron a la policía y esta intervención fue clave para demorar a los sospechosos y recuperar la mochila. Este hurto constituyó el primer crimen de Martínez y eso constituyó el primer ingreso al sistema penal.

El segundo robo fue en una vivienda de Santa Genoveva

El segundo hecho tuvo lugar el 23 de octubre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza al 900, en el límite del barrio Santa Genoveva. La Fiscalía acreditó que Martínez y otros dos hombres ingresaron al inmueble tras dañar una reja y se robaron un televisor, un teléfono celular, una tablet, joyas, mochilas y documentación personal.

Tras escapar de la vivienda en un taxi, los delincuentes fueron interceptados por la policía, quienes recuperaron una parte de los elementos sustraídos poco después del ilícito.

El juez dispuso el cumplimiento inmediato de la ejecución de la pena. Sebastián Fariña Petersen

Martínez fue condenado a tres años de prisión efectiva

La investigación permitió vincular a Martínez con el hecho y avanzar con la acusación. La Fiscalía calificó los hechos como robo simple y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, ambos en calidad de coautor y en concurso real.

Al homologar el acuerdo, el juez consideró acreditados los hechos con la prueba reunida por la Fiscalía, valoró el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el imputado y dispuso el cumplimiento inmediato de la ejecución de la pena.