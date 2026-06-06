Quedó grabado: rompió el vidrio de la camioneta y se robó todo lo que había

El indignante hecho ocurrió este viernes por la madrugada. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

La inseguridad volvió a golpear a los vecinos de Neuquén . En esta ocasión, con total impunidad, un ladrón rompió el vidrio de una camioneta y se robó una campera y elementos de trabajo de la víctima.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y fue difundida por familiares de la víctima con el objetivo de recuperar lo robado.

El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 3 de la mañana, en el barrio Cuenca XV de Neuquén capital . Fue allí donde el delincuente, que circulaba por la zona de las calles Piuquén y Casimiro Gómez , observó que en el interior del rodado había elementos y decidió hacerlos suyos.

En las imágenes grabadas se observa al sujeto arrojar un elemento contundente contra el vidrio de la puerta trasera izquierda de una camioneta blanca 4x4; luego de romperlo y sutraer del rodad una campera térmica, termos y herramientas de trabajo.

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Robo y huida

El hombre actuó con total tranquilidad y rapidez en plena vía pública. La maniobra duró apenas unos segundos.

Una vez concretado el robo, el sospechoso se retiró corriendo del lugar con los elementos sustraídos, sin encontrar resistencia ni ser advertido por otros vecinos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad comenzaron a circular entre residentes del sector con el objetivo de identificar al autor del hecho y alertar a otros conductores sobre este tipo de delitos.

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Circulaba en contramano, agredió a la Policía y cayó

Una insólita y extrema situación sucedió también este viernes durante la mañana en la provincia de Neuquén, cuando un hombre que circulaba en contramano intentó escapar de la Policía.

Luego de esto, se ocultó en una vivienda y tras enfrentarse con los efectivos, terminó demorado. Durante el operativo, además, se secuestraron casi 200 gramos de marihuana y una balanza de precisión.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 en la zona de Novella y Godoy, en el oeste de Neuquén capital, cuando personal policial detectó un automóvil gris que transitaba en sentido contrario al permitido por calle Novella.

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Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor ingresó rápidamente a una vivienda ubicada en esa esquina, intentando evitar el control policial.

De acuerdo a la información difundida por la Policía, una vez dentro del domicilio el hombre comenzó a arrojar distintos elementos desde el interior de la propiedad y se negó a obedecer las órdenes impartidas por los efectivos.

La situación se tornó cada vez más compleja y obligó a solicitar apoyo de otras unidades policiales. Ante la agresividad del sujeto, los uniformados realizaron ocho disparos con una escopeta calibre 12/70 cargada con munición disuasiva.

Pese a los intentos de diálogo, el hombre continuó con una actitud hostil y comenzó a lanzar piedras contra el personal policial.

Tras varios minutos de resistencia, finalmente fue reducido y demorado. Durante el episodio, el sujeto también provocó daños en un colectivo que circulaba por el sector y en un vehículo particular.