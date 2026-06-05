Circulaba en contramano, agredió a la Policía y cayó tras una tensa persecución

El operativo se realizó este viernes por la mañana. Además, los efectivos secuestraron marihuana.

Una insólita y extrema situación sucedió este viernes durante la mañana en la provincia de Neuquén , cuando un hombre que circulaba en contramano intentó escapar de la Policía.

Luego de esto, se ocultó en una vivienda y tras enfrentarse con los efectivos, terminó demorado . Durante el operativo, además, se secuestraron casi 200 gramos de marihuana y una balanza de precisión.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 en la zona de Novella y Godoy , en el oeste de Neuquén capital, cuando pe rsonal policial detectó un automóvil gris que transitaba en sentido contrario al permitido por calle Novella.

Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor ingresó rápidamente a una vivienda ubicada en esa esquina, intentando evitar el control policial.

marihuana secuestrada en neuquen (1)

Atrincherado contra la Policía

De acuerdo a la información difundida por la Policía, una vez dentro del domicilio el hombre comenzó a arrojar distintos elementos desde el interior de la propiedad y se negó a obedecer las órdenes impartidas por los efectivos.

La situación se tornó cada vez más compleja y obligó a solicitar apoyo de otras unidades policiales. Ante la agresividad del sujeto, los uniformados realizaron ocho disparos con una escopeta calibre 12/70 cargada con munición disuasiva.

Pese a los intentos de diálogo, el hombre continuó con una actitud hostil y comenzó a lanzar piedras contra el personal policial.

Tras varios minutos de resistencia, finalmente fue reducido y demorado. Durante el episodio, el sujeto también provocó daños en un colectivo que circulaba por el sector y en un vehículo particular.

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Qué elementos encontró la Policía

Mientras se desarrollaba el procedimiento, otra persona facilitó el ingreso de los efectivos a la vivienda donde se encontraba oculto el agresor. Al ser identificado, los policías observaron que llevaba una mochila negra. Durante la requisa encontraron en su interior 196 gramos de cogollos de cannabis sativa.

La intervención de personal del Departamento Antinarcóticos permitió confirmar la sustancia y proceder a su secuestro. Además, en el lugar se halló una balanza de precisión, elemento habitualmente utilizado para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como consecuencia, el propietario de la mochila fue notificado judicialmente por infracción a la Ley Nacional 23.737.

El aporte clave de una vecina

En medio de las actuaciones, una vecina aseguró que el hombre que protagonizó la agresión había ingresado minutos antes al patio de su vivienda, situación que quedó registrada en las actuaciones policiales.

Finalmente, el conductor quedó demorado a disposición de la Justicia, mientras que el segundo involucrado fue notificado por la causa relacionada con la tenencia de estupefacientes.

A pesar de la violencia del episodio, no se registraron personas lesionadas ni daños en los móviles policiales que participaron del operativo.