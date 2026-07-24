Llevaba más de un centenar de armas en la camioneta y cayó en un control sobre la ruta

El hombre transportaba pistolas, escopetas, fusiles y carabinas nuevas, valuadas en millones de pesos. No contaba con la autorización de la ANMaC.

Un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional 9 terminó con el secuestro de un impresionante arsenal y la detención de un hombre que las transportaba sin la autorización exigida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la autopista.

En el lugar, los efectivos detuvieron la marcha de una Toyota Hilux gris conducida por Gabriel Alejandro Godoy , de 41 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

En ese momento, descubrieron el impresionante cargamento compuesto por 131 armas de fuego nuevas.

Cómo sucedió el hallazgo

Durante el control, los policías realizaron un cacheo preventivo al conductor y encontraron en uno de sus bolsillos un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas.

La inspección continuó dentro de la camioneta, donde hallaron una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros, ubicada junto al asiento del conductor. Al ser consultado, Godoy no pudo presentar la documentación que acreditara la tenencia y portación del arma.

Esa situación motivó una requisa más exhaustiva del vehículo, donde los efectivos descubrieron el cargamento completo.

Un arsenal con 131 armas nuevas

Según informaron fuentes policiales, el conductor trasladaba armas provenientes de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, radicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.

Sin embargo, la investigación determinó que el hombre no contaba con la autorización de la ANMaC requerida para el transporte comercial de material controlado, por lo que se procedió al secuestro de toda la carga.

El arsenal estaba integrado por 131 armas de fuego nuevas, de fábrica y sin uso, que presuntamente estaban destinadas a la venta.

Entre ellas había:

58 pistolas Taurus calibre 9 milímetros.

32 pistolas Beretta calibre 9 milímetros.

3 pistolas Beretta calibre 40.

8 revólveres Taurus calibre 38 Special.

2 revólveres Taurus calibre 44 Magnum.

2 escopetas Beretta calibre 12.

5 escopetas Rossi calibre 12.

4 escopetas Rossi calibre 20.

5 fusiles Rossi calibre 22 LR.

10 carabinas Rossi calibre 22 LR.

1 fusil Rossi calibre 308.

2 carabinas Taurus calibre 223.

Quedó detenido por portación ilegal de arma de guerra

En la causa intervino el fiscal Rubén Darío Giagnorio, titular de la UFI N° 3 de San Nicolás, quien ordenó la aprehensión de Gabriel Alejandro Godoy por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

El acusado quedó alojado a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas, mientras que la camioneta y el cargamento de armas permanecen secuestrados para avanzar con la investigación.

Los investigadores buscan determinar por qué el traslado se realizaba sin la documentación obligatoria y si existieron otras irregularidades vinculadas con la comercialización del armamento.