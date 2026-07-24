Un gigante inglés prepara una oferta millonaria por Julián Álvarez y se lo disputa al Barcelona

El club inglés buscaría quedarse con el delantero argentino con una propuesta que incluiría dinero y un goleador como parte del pase.

Arsenal y Barcelona son los dos clubes que pujan por contratar a Julián Álvarez.

El futuro de Julián Álvarez volverá a ser uno de los grandes temas del mercado de pases europeo una vez finalizado el Mundial 2026. Después de manifestar públicamente su intención de dejar el Atlético de Madrid, el delantero argentino aparece en la carpeta de varios gigantes del continente y Arsenal ya prepara una propuesta para quedarse con su pase.

Si bien Barcelona también mostró interés por el atacante de la Selección Argentina , las diferencias entre las dirigencias complicarían cualquier negociación con el conjunto madrileño. Ese escenario favorecería al Arsenal, que tendría mayor margen para avanzar al no competir directamente con el Atlético de Madrid en La Liga.

De acuerdo con el diario británico The Times, el equipo dirigido por Mikel Arteta está dispuesto a presentar una oferta que rondaría los 100 millones de euros , además de incluir el pase del delantero sueco Viktor Gyökeres .

El atacante, que llegó al conjunto londinense la temporada pasada procedente del Sporting de Lisboa por 75 millones de euros, tiene un valor de mercado estimado en 65 millones, según Transfermarkt, y fue una pieza importante en la campaña en la que Arsenal conquistó la Premier League y alcanzó la final de la Champions League, donde cayó por penales frente al PSG.

Desde el entorno del Atlético de Madrid considerarían más viable negociar con un club extranjero que con un rival directo del fútbol español, por lo que la propuesta inglesa podría tomar fuerza en las próximas semanas.

Julián ya expresó que quiere salir

Durante el Mundial 2026, el propio Julián Álvarez dejó en claro cuál es su postura respecto de su continuidad en el Atlético de Madrid.

"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club y con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", expresó el delantero tras el partido entre Argentina y Austria.

Una vez concluida la Copa del Mundo, el club español le otorgó tres semanas de vacaciones y espera su regreso a los entrenamientos el próximo 10 de agosto. Sin embargo, su continuidad sigue siendo una incógnita mientras avanzan las negociaciones del mercado.

Los números que seducen a los grandes de Europa

Desde su llegada al Atlético de Madrid en 2024, Julián Álvarez disputó 106 partidos, convirtió 49 goles y entregó 17 asistencias, registros que despertaron el interés de clubes como Barcelona y Arsenal.

Antes de desembarcar en España, el delantero surgido de River brilló durante dos temporadas en el Manchester City. Con el conjunto inglés jugó 103 encuentros, de los cuales 67 fueron por la Premier League y 17 por la Champions League, acumulando 36 goles y 19 asistencias.

Además, levantó dos títulos de la Premier League, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una FA Cup y una Community Shield, experiencia que también representa un punto a favor para un eventual regreso al fútbol inglés.