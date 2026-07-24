Deportivo Rincón y el desafío de volver a ganar afuera en el cierre de la fase regular

El León acumula 23 partidos sin lograr la victoria como visitante y este sábado visitará a Costa Brava.

La clasificación a la Zona Campeonato quedó lejos y el Deportivo Rincón ya sabe que deberá jugar la Reválida del Federal A , donde el objetivo será mantener la categoría y luego buscar el segundo ascenso. Antes, deberá cumplir con el fixture con un partido que es importante para sumar puntos para alejarse de la zona baja a futuro.

Por eso, el mercado de pases de invierno trajo renovación para el plantel de Germán Noce , con cuatro incorporaciones y tres salidas.

Los refuerzos están listos para sumar minutos en la visita de riesgo a Costa Brava de General Pico , donde este sábado desde las 15.30 cerrará su participación en la fase regular.

El León del Norte neuquino reforzó la línea de fondo con dos incorporaciones en los laterales y los restantes cupos son de ataque. Hugo Frutos y Facundo "Pato" Cruz llegaron para aportar variantes en ataque, mientras que Ramiro Alderete y Laureano Puñet se sumaron para fortalecer una defensa que también necesitaba alternativas.

Dos apuestas para potenciar el ataque

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Frutos. El delantero santafesino, de apenas 22 años, fue considerado una de las grandes promesas de Talleres de Córdoba. Durante su etapa formativa integró los seleccionados argentinos Sub 15 y Sub 17, mientras que en la "T" llegó a disputar encuentros con la Reserva de AFA y la Liga Cordobesa.

Su carrera también tuvo un paso por el fútbol mexicano, donde vistió la camiseta de Juárez, y en la última temporada fue dirigido justamente por Germán Noce en Juventud Antoniana de Salta, un conocimiento previo que seguramente facilitará su adaptación al conjunto neuquino.

La otra incorporación ofensiva es Cruz. El tucumano, de 28 años, llega con una importante carta de presentación: fue uno de los goleadores del Regional Amateur 2024/25 y pieza clave del Graneros de Tucumán en la histórica consagración que le permitió ascender desde la Región Norte.

Además, cuenta con experiencia en la categoría tras sus pasos por Juventud Antoniana y un amplio recorrido por equipos del Regional Amateur, entre ellos Gimnasia y Tiro de Salta y General Paz Juniors.

Más variantes para la última línea

Noce también apuntó a reforzar el fondo, sobre todo en los laterales. Alderete, defensor tucumano de 29 años, llega luego de un extenso recorrido por el ascenso argentino.

En su carrera defendió las camisetas de Deportivo San Jorge, Chaco For Ever, Sportivo Peñarol de San Juan, Almirante Brown de Lules, San Martín de Tucumán y Tucumán Central, antes de desembarcar en Rincón de los Sauces.

A él se sumó Laureano Puñet, lateral izquierdo de 26 años nacido en Venado Tuerto, quien incluso ya tuvo su estreno con la camiseta del León. El defensor ingresó en el último compromiso en Mendoza, reemplazando a Juan Albertinazzi y sumando sus primeros minutos con la institución.

Puñet se formó futbolísticamente en Sarmiento de Junín y luego pasó por Desamparados de San Juan, Central Norte de Salta, Almagro y General Belgrano, club desde donde llegó al conjunto neuquino.

Tres bajas en plena reestructuración

Así como hubo incorporaciones, también se produjeron salidas. Edgardo Díaz, Matías Carrera y Cristian Cangá dejaron de formar parte del plantel.

Díaz había sido uno de los titulares en el histórico partido frente a San Lorenzo por Copa Argentina, aunque posteriormente fue perdiendo terreno durante el Federal A. El experimentado estuvo un año en la institución.

Carrera, uno de los futbolistas surgidos en Cipolletti, sumó minutos a lo largo del campeonato, mientras que el colombiano Cristian Cangá cerró su ciclo luego de convertir dos goles y participar en buena parte de la temporada. Con estas modificaciones, Germán Noce empieza a moldear el plantel con el que buscará ser protagonista durante la Reválida.

Una visita importante pensando en el futuro

Antes de iniciar esa nueva etapa, el Deportivo Rincón tendrá un último compromiso por la fase regular. Este sábado visitará a Costa Brava, en General Pico, por la fecha 18 de la Zona 3.

Aunque el León ya no tiene posibilidades de acceder a la Zona Campeonato, el partido mantiene una enorme importancia desde lo reglamentario. Los puntos obtenidos durante la primera fase se arrastran a la Reválida y serán determinantes para la tabla de promedios que definirá los descensos.

Con un plantel renovado, nuevas alternativas ofensivas y la conducción de Germán Noce, el León intentará cerrar la fase regular con una victoria dejando atrás esa pesada mochila y empezar a construir la confianza necesaria para una Reválida en la que todavía habrá mucho por jugar.