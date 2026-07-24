LeBron James tiene nuevo equipo en la NBA: su particular contrato en busca del sueño de igualar a Michael Jordan.

A sus 41 años, el Rey vestirá su cuarta camiseta desde su llegada a la liga de básquet más importante del mundo.

No es ningún secreto que LeBron James , la gran superestrella de la NBA de los últimos 20 años, sueña con igualar a Michael Jordan , el que para muchos es el mejor jugador de básquet de la historia. Y todo esto, en algún sentido, tiene que ver con la génesis de su contrato con su nuevo equipo, los Philadelphia 76ers : dos años, por el mínimo de veterano, con opción de jugador para su segunda temporada.

El Rey tiene cuatro campeonatos de NBA en su carrera: dos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con Los Angeles Lakers. Tiene 41 años, físicamente ha ganado la batalla contra el tiempo, pero más allá de quebrar todos los números posibles, ha perseguido una sombra en los últimos años: alcanzar los seis títulos que Jordan consiguió en los 90's tras su paso por los Chicago Bulls .

LeBron quiere volver a ser campeón. Por primera vez en su vida ha dejado de lado al dinero para conseguirlo, y entre las posibilidades que tenía, eligió la más potable para alcanzar el objetivo. El quinteto titular es de temer en Philly: al combo perimetral de Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, se le sumaron otras dos superestrellas como Jaylen Brown y LeBron. El foco estará, por supuesto, en la posición de pivot: Joel Embiid, uno de los mejores jugadores de la liga, ha sido siempre un activo de riesgo. Sus visitas a la enfermería han sido moneda corriente en los últimos tiempos, habiendo jugado 230 de 410 partidos posibles de serie regular en los últimos cinco años.

De todos modos, los Sixers sonríen. No solo por lo deportivo, también por lo financiero: son el primer equipo que fichó en la misma temporada baja a dos MVP de Finales (Brown y James). Haber cerrado al Rey por este dinero es algo así como ganarse la lotería comprando un único billete.

Los Philadelphia 76ers, el equipo que promete de cara a la próxima temporada

¿Cómo se perfila este equipo de los 76ers a las órdenes de Nick Nurse? Se estima que rápido y furioso, en ambos costados de la cancha, con un trailer llamado Joel Embiid que ayudará cuando la velocidad de la ofensiva y la defensa se estabilice. LeBron James (343) y Tyrese Maxey (382) son los jugadores que más puntos hicieron en transición en la temporada 2026-27. Y hasta donde todos sabemos, ni VJ Edgecombe (14°, 225) ni Jaylen Brown (10°, 253) son de jugar pausado, así que habrá que esperar un ritmo eléctrico de estos nuevos Sixers.

La última vez que los Sixers jugaron Finales de Conferencia fue en 2001, cuando tenían en sus filas a un tal Allen Iverson y a Larry Brown como el coach. En aquella oportunidad, llegaron a las Finales de la NBA y perdieron ante el exequipo de LeBron, Los Angeles Lakers, en aquellos años propiedad de dos grandes leyendas del deporte: Shaquille O'Neal y Kobe Bryant.

Más de un cuarto de siglo después, Philly apunta a renacer de la mano del Rey. No será fácil, pero los nombres prometen, la economía de la gerencia general cierra y los fanáticos se ilusionan. El sueño de Philadelphia se hermana con el de LeBron. Los Sixers buscan ganar un título que se niega desde 1983 cuando Moses Malone hizo sonreír al pueblo rojo azul y blanco. Y James no busca uno: busca dos campeonatos, para poder, por fin, alcanzar la sombra de MJ y descansar en paz como leyenda en el Monte Rushmore.