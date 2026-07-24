Una figura de Cabo Verde fichó por un equipo de Brasil: podría cruzarse con Boca

El jugador que brilló en el Mundial 2026 llegó a Sudamérica, en medio de los rumores de otros caboverdianos que podrían ir a Brasil.

Gremio movió el mercado de pases con un nombre que viene de tener exposición mundialista. El club de Porto Alegre anunció la incorporación de Jovane Cabral , delantero de Cabo Verde que participó del Mundial 2026 y que podría cruzarse con Boca más adelante en la Copa Sudamericana .

El atacante, de 28 años, llegó libre tras finalizar su vínculo con Estrela Amadora de Portugal y firmó contrato hasta diciembre de 2027. En la última temporada del fútbol portugués jugó 27 partidos, convirtió siete goles y dio una asistencia, números que despertaron el interés del equipo brasileño.

Así lo presentó el equipo paulista: "Jovane Cabral es el primer jugador de Cabo Verde en vestir nuestra camiseta. El delantero de 28 años actuaba en Portugal y firma con el Tricolor hasta finales de 2027. ¡De estrella de su selección a refuerzo del Mayor del Sur! ¡Bienvenido, Jovane!"

Cabral fue parte de la histórica campaña de Cabo Verde en su primera Copa del Mundo. El seleccionado africano, de un país de poco más de 500.000 habitantes, sorprendió en el torneo y el extremo disputó dos encuentros como titular: el empate 0-0 ante España en la fase de grupos y la derrota 3-2 frente a la Selección Argentina en los 16avos de final.

Su carrera también cuenta con pasos importantes por Europa. Surgido en las inferiores del Sporting de Lisboa, luego vistió las camisetas de Lazio y Salernitana en Italia, además de pasar por Olympiacos de Grecia, antes de regresar al fútbol portugués.

El dato que mira de cerca Boca tiene que ver con el cuadro de la Copa Sudamericana. Gremio y el Xeneize van por el mismo lado del torneo y podrían encontrarse recién en cuartos de final, siempre que ambos superen sus respectivas series. De darse ese cruce, Cabral volvería a enfrentarse con futbolistas argentinos después del partido mundialista ante la Albiceleste.

¿Dónde queda Cabo Verde?

Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, es un pequeño país insular ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

No se trata de una sola isla, sino de un archipiélago formado por 10 islas, de las cuales nueve están habitadas, situado a unos 600 kilómetros de Senegal, su vecino continental más cercano.

Su capital es Praia, ubicada en la isla de Santiago, y su población ronda los 525 mil habitantes, una cifra que lo convierte en uno de los países más pequeños que disputaron una Copa del Mundo.

El idioma oficial es el portugués, producto de su pasado colonial, aunque gran parte de la población habla también criollo caboverdiano, una lengua de fuerte identidad local. Cabo Verde fue colonia de Portugal y declaró su independencia el 5 de julio de 1975.

La historia de Cabo Verde está marcada por su ubicación estratégica en el Atlántico. Las islas estaban deshabitadas cuando fueron ocupadas por navegantes portugueses en el siglo XV y, desde entonces, se transformaron en un punto clave de conexión entre Europa, África y América.

En 1462, los portugueses fundaron Ribeira Grande, hoy conocida como Cidade Velha, en la isla de Santiago. Ese asentamiento fue uno de los primeros enclaves coloniales europeos en el trópico y se convirtió durante siglos en un puerto fundamental para las rutas marítimas del Atlántico.

Por su posición geográfica, Cabo Verde tuvo un rol central en el comercio entre continentes y también en una de las páginas más oscuras de la historia: el tráfico transatlántico de esclavos. De esa mezcla forzada entre población africana y presencia portuguesa nació buena parte de la identidad caboverdiana actual.

La lucha por la independencia estuvo vinculada al movimiento anticolonial africano y a la figura de Amílcar Cabral, líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, una de las personalidades políticas más influyentes del proceso de descolonización en África occidental.

Después de la independencia en 1975, Cabo Verde atravesó una etapa de partido único, pero en 1991 celebró sus primeras elecciones multipartidarias, un hito que consolidó su perfil como una de las democracias más estables del continente africano.

Su cultura combina raíces africanas y portuguesas, con una fuerte tradición musical, marcada por géneros como la morna, popularizada internacionalmente por la cantante Cesária Évora, una de las figuras culturales más importantes de su historia. El país tiene una economía muy vinculada al turismo, los servicios, las remesas de su diáspora y la actividad portuaria.

Sus paisajes combinan playas, zonas montañosas, islas volcánicas y ciudades costeras, con destinos turísticos conocidos como Sal, Boa Vista, Santiago, São Vicente y Fogo. En lo futbolístico, Cabo Verde es conocido como los Tiburones Azules y llegó al Mundial 2026 como debutante absoluto.