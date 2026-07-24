La fuerte frase del Vasco Arruabarrena contra los médicos de Boca.

El entrenador Xeneize se refirió en conferencia de prensa a la situación de sus jugadores lesionados.

Boca Juniors arrancó con el pie derecho en la Copa Sudamericana . Derrotó a O'Higgins por 1 a 0 por la ida de los 16avos en la Bombonera, pero una de las declaraciones más llamativas de la noche llegó después del partido. Rodolfo Arruabarrena criticó el parte médico difundido por el club y aseguró que muchas de las situaciones reportadas son apenas molestias menores.

Tras la victoria por 1-0 gracias al gol de Miguel Merentiel (asistencia de Leandro Paredes ), el entrenador Xeneize sorprendió en conferencia de prensa al referirse al informe médico publicado por Boca antes del encuentro. "Ojo con el tema de las lesiones porque se ceban. No hay tantas lesiones, son pequeñas molestias", lanzó Arruabarrena, visiblemente incómodo con la manera en que se comunican los problemas físicos del plantel.

El Vasco incluso ironizó sobre el trabajo de los profesionales médicos: "Viste cómo son los médicos, le meten lesiones, después lo recuperan y dicen 'mirá qué bien que lo hicimos', pero bueno, entiendo cómo viene la mano". Las declaraciones llegaron luego de que Boca informara las situaciones de Leandro Lozano, Milton Giménez, Carlos Palacios, Adam Bareiro y Tomás Belmonte, quienes presentan distintos cuadros físicos que los mantienen bajo observación.

Arruabarrena se mostró MOLESTO con el PARTE MÉDICO que emitió el club



"Ojo con el tema de las lesiones porque se ceban, no hay tantas lesiones, son pequeñas molestias", avisó el Vasco.



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Uno de los casos que más preocupa es el de Adam Bareiro. El delantero paraguayo atraviesa una discopatía lumbar y fue sometido recientemente a un bloqueo para intentar acelerar su recuperación. Sobre esa situación puntual, Arruabarrena reconoció que el club ya analiza alternativas en el mercado de pases. "Me he reunido con el presidente. Estamos viendo la posibilidad de poder obtener otro atacante por si las dudas el parate de Adam sea más largo de lo previsto", explicó. Además, remarcó que se trata de una lesión difícil de diagnosticar con exactitud. "Muchas veces parece que estás bien y de repente es lo contrario", señaló el entrenador sobre el estado del atacante paraguayo.

El recibimiento y despedida de los hinchas de Boca a Sebastián Villa

Todo era incógnita en torno al regreso de Sebastián Villa a Boca, el gran atacante colombiano que había salido del club a principios de junio de 2023, cuando había sido condenado en una causa judicial por violencia de género. Más tarde, ya con lugar en Independiente Rivadavia de Mendoza, coqueteó con River y eso generó malestar en el hincha Xeneize.

Este jueves por la noche el delantero fue titular ante O'Higgins en La Bombonera por la Copa Sudamericana y fue importante en el ataque siendo la carta maestra para el equipo que solo consiguió anotar un solo tanto para quedarse con la victoria. Nadie sabía cómo iba a ser recibido por los hinchas, y, finalmente, el gesto terminó siendo una sorpresa.

Así se retiró Sebastián Villa de La Bombonera cuando fue reemplazado por Zenón.pic.twitter.com/6wifT4xycp — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 24, 2026

Cuando apareció en la pantalla grande del estadio donde fue anunciado como titular para el duelo clave, Villa recibió de los fanáticos una silbatina suave que no pasó desapercibida pero tampoco fue de gran magnitud. Sin embargo, más allá de este primero contacto, su salida del partido fue diferente.

Por lo hecho en el encuentro, el jugador recibió aplausos por parte de los hinchas que destacaron su rendimiento futbolístico que seguramente será importante para la etapa del Vasco Arruabarrena en el club.