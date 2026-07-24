Sorpresivo: así fue el recibimiento y despedida de los hinchas de Boca a Sebastián Villa

Todo era incógnita en torno al regreso de Sebastián Villa a Boca , el gran atacante colombiano que había salido del club a principios de junio de 2023, cuando había sido condenado en una causa judicial por violencia de género. Más tarde, ya con lugar en Independiente Rivadavia de Mendoza, coqueteó con River y eso generó malestar en el hincha xeneize.

Este jueves por la noche el delantero fue titular ante O'Higgins en La Bombonera por la Copa Sudamericana y fue importante en el ataque siendo la carta maestra para el equipo que solo consiguió anotar un solo tanto para quedarse con la victoria. Nadie sabía cómo iba a ser recibido por los hinchas, y, finalmente, el gesto terminó siendo una sorpresa.

Cuando apareció en la pantalla grande del estadio donde fue anunciado como titular para el duelo clave, Villa recibió de los fanáticos una silbatina suave que no pasó desapercibida pero tampoco fue de gran magnitud. Sin embargo, más allá de este primero contacto, su salida del partido fue diferente.

OVACIÓN Y SILBIDOS: así reaccionó La Bombonera cuando apareció Paredes y cuando mostraron a Villa. pic.twitter.com/CgHyrBIn7h — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

Por lo hecho en el encuentro, el jugador recibió aplausos por parte de los hinchas que destacaron su rendimiento futbolístico que seguramente será importante para la etapa del Vasco Arruabarrena en el club.

¡LOS APLAUSOS DE LA BOMBONERA! Sebastián Villa fue reemplazado sobre el final en Boca y salió OVACIONADO del campo de juego.



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La palabra de Villa tras el redebut

“Hice un gran trabajo, un gran esfuerzo. Les pido disculpas a los hinchas si se sintieron ofendidos. Yo quiero estar en mi casa y lo voy a demostrar”, soltó en sus primeras palabras desde su vuelta.

"PIDO DISCULPAS A LA HINCHADA SI SE SINTIÓ OFENDIDA EN ALGÚN MOMENTO" La palabra de Sebastián Villa luego del triunfo de Boca ante O'Higgins por CONMEBOL Sudamericana.



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Qué dijo Riquelme sobre la incorporación de Villa

“Yo soy el presidente, no soy el técnico. Vamos por parte, estamos contentos con cada jugador que llega, es para mejorar lo que tenemos. Estamos contentos con Montero, Lozano, Sebastián. El semestre anterior estuvimos felices con los jugadores. Siempre queremos un plantel más competitivo...”, señaló Riquelme.

Luego, el dirigente se refirió puntualmente al caso de Villa y recordó cómo fue la postura del club durante su etapa anterior. “Con Sebastián cuando lo tuvimos vivimos momentos raros. Yo fui futbolista, y durante aquel tiempo un compañero tenía que ir a declarar, y siempre lo hacía un día que no tenía partidos. A Sebastián en cambio lo mandaban a declarar el día de los partidos. Fuimos claros, sinceros, le dijimos que iba a seguir jugando y en el momento que hubiese decisión del juez si no pasaba nada seguía jugando. Si no, no jugaba”.

Juan Román Riquelme dialogó mano a mano con TyC Sports y se refirió a la incorporación de Villa y recordó su etapa anterior: "Hemos vivido momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían ir a declarar el mismo día del partido". En la misma línea, se expresó respecto a sus… pic.twitter.com/UQez5vhYke — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Riquelme sostuvo que la decisión de reincorporarlo también tuvo que ver con una necesidad futbolística del plantel. “El entrenador nuestro quería un delantero. Creemos que Villa cumple con las condiciones de un delantero. También creemos que a los delanteros que llegan a veces les cuesta más. Él tiene la ventaja que conoce todo”.

El presidente de Boca remarcó además que Villa no avanzó contra el club después de su salida y defendió la posibilidad de su regreso. “Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca, si no no podía jugar. Pero él jamás se presentó en algún lado a sacarle plata a Boca. Ahora está contento, creemos que puede ayudar al equipo. Esto es una opinión mía: todos merecemos una oportunidad, ojalá él la pueda disfrutar mucho”.

Por último, Riquelme volvió a insistir con la idea de darle una nueva chance. “En la vida todos merecemos una oportunidad, fuimos muy claritos con Sebastián, se lo pueden preguntar. Cuando jugó fuimos muy claros: iba a jugar hasta el día que decida el juez, si no decidía nada iba a seguir jugando. Cuando el juez le dio la sentencia dejó de jugar. No necesitamos salir en la tele con que hicimos esto. No salimos en la tele porque no es necesario. El día que fue sentenciado dijimos hemos hecho lo que hablamos con él. Él cumplió su sentencia y todos en la vida podemos tener otra oportunidad”.