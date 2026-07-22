Boca recibe a O'Higgins por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y TV

El Xeneize debutará en la Copa Sudamericana por la ida de los 16avos de final luego de quedar fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos.

Boca recibirá este jueves a O'Higgins de Chile , en un encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana , en el que será el segundo partido con Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

Este enfrentamiento, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Boca cayó a la Sudamericana luego de su rotundo fracaso en la Copa Libertadores, donde quedó tercero en el Grupo D por debajo de Cruzeiro de Brasil y la Universidad Católica de Chile, por lo que no consiguió la clasificación a los octavos de final.

De esta manera, el "Xeneize" intentará cerrar el año con una alegría en esta competición, que además le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, donde derrotó a Arsenal de Sarandí.

El de este jueves será el segundo partido en el nuevo ciclo de Arruabarrena como director técnico, que comenzó con el cómodo triunfo por 2-0 sobre Sarmiento para clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina.

O'Higgins, por su parte, viene de tener una buena actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde finalizó segundo en su zona con 10 puntos, solo por debajo del San Pablo de Brasil.

Las probables formaciones de Boca y O'Higgins de Chile

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Copa Sudamericana

Playoffs

Boca (Arg) - O´Higgins (Chi)

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Hora: 21:30.

TV: ESPN y Disney+ Premium

Riquelme habló de la llegada de Villa antes de iniciar su segundo ciclo en Boca

Juan Román Riquelme también habló de la vuelta de Sebastián Villa a Boca, uno de los temas más sensibles del mercado de pases xeneize. El presidente incluyó al colombiano dentro de los refuerzos que llegaron para fortalecer el plantel y explicó por qué el club decidió darle otra oportunidad.

“Yo soy el presidente, no soy el técnico. Vamos por parte, estamos contentos con cada jugador que llega, es para mejorar lo que tenemos. Estamos contentos con Montero, Lozano, Sebastián. El semestre anterior estuvimos felices con los jugadores. Siempre queremos un plantel más competitivo...”, señaló Riquelme.

Luego, el dirigente se refirió puntualmente al caso de Villa y recordó cómo fue la postura del club durante su etapa anterior. “Con Sebastián cuando lo tuvimos vivimos momentos raros. Yo fui futbolista, y durante aquel tiempo un compañero tenía que ir a declarar, y siempre lo hacía un día que no tenía partidos. A Sebastián en cambio lo mandaban a declarar el día de los partidos. Fuimos claros, sinceros, le dijimos que iba a seguir jugando y en el momento que hubiese decisión del juez si no pasaba nada seguía jugando. Si no, no jugaba”.

Riquelme sostuvo que la decisión de reincorporarlo también tuvo que ver con una necesidad futbolística del plantel. “El entrenador nuestro quería un delantero. Creemos que Villa cumple con las condiciones de un delantero. También creemos que a los delanteros que llegan a veces les cuesta más. Él tiene la ventaja que conoce todo”.