La respuesta de Tigre a la consulta de Boca por David Romero.

Con la nueva lesión de Adam Bareiro , la misma que terminó desencadenando la salida de Edinson Cavani , y la molestia de Milton Giménez en los últimos entrenamientos, las opciones de Rodolfo Arruabarrena en ataque lo dejaron acorralado. En ese contexto, surgió el nombre de David Romero como una alternativa apuntada por estas lesiones. Y ahora, desde Tigre , dieron una respuesta a Boca . "Tenemos varias ofertas sobre la mesa, analizamos lo económico y lo deportivo, del fútbol europeo, de Brasil, México, Argentina, cualquier equipo lo quiere en su delantera", explicó Martín Suárez , presidente del Matador, en diálogo con ESPN.

De todas formas, el dirigente fue claro respecto a la situación del futbolista correntino, quien este martes no jugó por problemas familiares, según informaron desde las cuentas del club. “No nos vamos a apurar, analizaremos lo mejor para el club”, sostuvo, dejando en claro que Tigre no piensa desprenderse tan rápidamente de un delantero que estaría muy cotizado. Además, Suárez reveló que el jugador no cuenta con una cláusula de rescisión, por lo que los clubes interesados deberán sentarse directamente a negociar con Tigre.

Romero es uno de los jugadores más importantes del equipo de Victoria y viene de un semestre de gran nivel. Ese rendimiento hizo que varios clubes comenzaran a preguntar condiciones por él, entre ellos Boca, que ante las lesiones en ataque empezó a mirar alternativas en el mercado. Dentro de ese borrador del Vasco aparece el delantero, que lleva 11 goles y dos asistencias en el año. “Estaremos atentos a ver qué pasa con Adam. Sé que el club está haciendo lo posible por conseguir algún jugador. El mercado está complicado, pero siempre alguna lista le paso al presidente”, había contado Arruabarrena tras el partido ante Sarmiento por la Copa Argentina.

La situación del plantel explica el movimiento. Bareiro se sometió a un bloqueo lumbar y su recuperación es una incógnita y Giménez arrastra problemas físicos que lo mantienen entre signos de interrogación. Así, mientras Boca analiza si vuelve a moverse en el mercado, desde Tigre ya avisaron que no se apurarán con Romero y que cualquier interesado deberá negociar directamente con el club.

Los hinchas de Boca festejan el debut de un jugador muy esperado

Boca tiene novedades de cara al jueves, y no todo son buenas noticias. Leandro Lozano, el uruguayo que llegó con todo, se queda afuera del partido contra O’Higgins por la Copa Sudamericana. Se resintió en el entrenamiento del martes y, aunque los médicos esperan, el cuerpo técnico ya dijo: no se arriesga.

Pero ojo, que de las malas a veces nacen las grandes oportunidades. Porque todo indica que el reemplazante va a ser Dylan Gorosito, un pibe de 19 años que viene con el hambre de los que quieren comerse el mundo. El lateral derecho, que ya la rompió en el Mundial Sub-20 con Argentina, se ganó su lugar a pulso y ahora el Vasco Arruabarrena le da la confianza para un partido que es a todo o nada.

No es un dato menor: Gorosito ya firmó hasta 2030 y los hinchas lo vienen pidiendo. Durante la pretemporada venía siendo el primer recambio, pero la lesión de Lozano lo catapulta al once inicial. El semestre pasado, los malos rendimientos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt llevaron a los hinchas xeneizes a pedirlo constantemente, pero Claudio Úbeda nunca lo consideró.

Lozano, que había debutado como titular ante Sarmiento y parecía dueño del puesto, ahora mira desde afuera. Pero el fútbol es así: la chance de Gorosito llegó. El pibe tiene apenas dos partidos oficiales en Primera —un empate contra Defensa en 2024 y unos minutos contra Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina—, pero esta es su gran noche. En las redes sociales, los fanáticos xeneizes se expresaron muy contentos, incluso con memes al respecto.