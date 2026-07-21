El homenaje de Tigre a la selección argentina en la Copa Sudamericana

En los playoffs por el torneo continental, el Matador tuvo un lindo gesto con los subcampeones del mundo.

Tigre abre la participación nacional en los playoffs de la Copa Sudamericana , y en la foto del once titular, los jugadores realizaron un homenaje a la selección argentina subcampeona del mundo, con una bandera con el mensaje: "Campeones son los que nunca se rinden".

Este gesto será repetido por los otros equipos que participarán en esta instancia , que, además de Tigre, serán Lanús y Boca , que disputan esta instancia por la eliminación en la Copa Libertadores.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia , confirmó en sus redes y a través de un comunicado el aval de la Confederación Sudamericana de Fútbol para rendir homenaje a la Selección Nacional en la Copa Sudamericana.

LA BANDERA DE TIGRE PARA LA SELECCIÓN Antes del inicio del ST ante Nacional, el plantel mostró un trapo para reconocer a la Argentina tras el Mundial "Campeones son los que nunca se rinden. Gracias Selección" Más temprano, AFA comunicó que Conmebol autorizó a los… pic.twitter.com/xOUa2YQeWI

De esta manera, los clubes argentinos que disputen los play off de la Copa CONMEBOL Sudamericana le rendirán homenaje al plantel que se quedó con la medalla del subcampeonato en esta edición y que el lunes por la noche fue recibido por una multitud de hinchas que mostraron el orgullo de que la Selección haya disputado una nueva final consecutiva en mundiales de fútbol.

El titular de la casa madre del fútbol argentino posteó en sus redes la gratitud hacia la entidad sudamericana de fútbol, a su presidente, Alejandro Domínguez; y a su secretario general, José Astigarraga, por la autorización recibida para que "los clubes argentinos que disputan los playoffs de Copa Sudamericana puedan portar una bandera en agradecimiento al seleccionado nacional por el subcampeonato del mundo" y agregó "sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país".

Además, convocó a todos los hinchas de cada club a que en todos los partidos del fútbol argentino lleven banderas, fuegos artificiales, remeras y aplaudan a Lionel Messi, Lionel Scaloni y al plantel entero para demostrarle al mundo que la Selección logró un "sentido de unidad nacional".

#Institucional El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, agradece a la @CONMEBOL; a su Presidente, Alejandro Domínguez; y a su secretario General, José Astigarraga, la autorización recibida para que los clubes argentinos que disputan los playoffs de Copa Sudamericana puedan portar… — AFA (@afa) July 21, 2026

La chicana de Nacional a los hinchas de Tigre

Tigre viajó a Uruguay para enfrentar a Nacional en el playoff de la Copa Sudamericana, y el club vecino no tardó en chicanear a los hinchas visitantes por la derrota de la selección argentina en la final ante España.

Al ingresar al estadio, pusieron el tema "Superestrella", de la cantante Aitana, que es una de las canciones oficiales de España en los festejos por el campeonato del mundo. Esto sigue con la guerra en redes sociales entre Argentina y Uruguay que se instaló en los últimos años por la rivalidad futbolística, que terminó con un largo tiempo de hermandad sudamericana.

Nacional recibió a los hinchas de Tigre que viajaron a Uruguay con SUPERESTRELLA de Aitana, la canción de España campeona del mundo. pic.twitter.com/WG03oOsNkO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 21, 2026

Tigre es el único de los tres argentinos que disputa los playoffs de la Copa Sudamericana por ser segundo de su grupo y por no bajar de la Copa Libertadores. Esto le permite cerrar su serie de local, a diferencia de Lanús recibirá en La Fortaleza al Cienciano (y cierra en Perú la semana siguiente) y Boca que hará su estreno en La Bombonera frente a O'Higgins, para luego viajar a Chile a cerrar su clasificación.