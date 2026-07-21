Hay futuro: la lista de jugadores que podrían formar parte del próximo ciclo mundialista de Argentina
Tras su participación en el Mundial 2026, la Selección comienza a pensar en la próxima cita mundialista.
Finalizó un nuevo ciclo mundialista para la Selección Argentina y ahora es el momento de la proyección a futuro. Lionel Scaloni sembró interrogantes respecto a su continuidad como entrenador más allá del 2027 y Lionel Messi evitó a la prensa para dar precisiones sobre su continuidad en la Albiceleste. A esta hora hay que decir que parece muy difícil afirmar que tanto el DT como el capitán estén al mando futbolístico del conjunto nacional en el Mundial 2030.
Sin embargo, existe un trabajo con proyección desde las juveniles impulsadas por Diego Placente, así como también jugadores que estarán en perfectas condiciones de repetir otra Copa del Mundo por edad y otros que fueron recortados sobre la hora y es probable que tengan oportunidades en el próximo lapso de cuatro años. Por estas horas, se maneja una nómina con 55 apellidos (cinco por puesto) que pueden ser importantes en el futuro a corto, mediano y largo plazo en la Selección que a partir de 2027 empezará a afrontar las Eliminatorias a la próxima Copa del Mundo (pese a ya estar clasificada por ser anfitriona).
En dicha lista no se contemplan a jugadores que para el año 2030 hayan cumplido los 34 años o más aunque, lógicamente, puedan llegar a tener chances de integrar la lista de buena fe según su rendimiento. La única excepción fue con los arqueros Emiliano Martínez (tendrá 37), Juan Musso (36) y Agustín Rossi (34). Así es que quedan afuera los mundialistas Gerónimo Rulli (tendrá 38), Nicolás Tagliafico (37), Leandro Paredes (35), Rodrigo De Paul (36) y Giovani Lo Celso (34). Cabe recordar que Nicolás Otamendi (tendrá 42) anunció su retiro de la Selección.
Hay una importante lista de jugadores que formaron parte de la lista preliminar para esta Copa del Mundo 2026 y seguramente sean tenidos en cuenta a futuro. Están en ese radar los arqueros Facundo Cambeses y Santiago Beltrán, los defensores Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi (baja a última hora por lesión), Zaid Romero y Gabriel Rojas, los mediocampistas Máximo Perrone, Alan Varela, Equi Fernández y Milton Delgado, y los atacantes Tomás Aranda, Emiliano Buendía, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro.
La nómina de jugadores a tener en cuenta para la Selección
Vale mencionar que existen varios proyectos de jugadores juveniles del Sub 20 y Sub 17 que no fueron considerados por una cuestión de cantidad, pero no causarían sorpresa si aparecen en futuras citaciones. Son los casos de Tobías Ramírez (River), Tomás Pérez (Porto), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Juan Cruz Meza (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Maher Carrizo (Ajax) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), entre otros. En tanto, el departamento de selecciones nacionales también investiga a nuevas promesas con nacionalidad argentina que militan en otros países, método que llevó a hallar a Nico Paz.
La camada de jugadores proyectados para el Mundial 2030 y la edad que tendrán en ese entonces
Arqueros
- Emiliano Martínez (37)
- Juan Musso (36)
- Agustín Rossi (34)
- Facundo Cambeses (33)
- Santiago Beltrán (25)
Laterales derechos
- Gonzalo Montiel (33)
- Nahuel Molina (32)
- Nicolás Capaldo (31)
- Agustín Giay (26)
- Dylan Gorosito (24)
Defensores centrales
- Cristian Romero (32)
- Leonardo Balerdi (31)
- Nehuén Pérez (30)
- Aaron Anselmino (25)
- Ignacio Ovando (23)
Defensores centrales
- Marcos Senesi (33)
- Lisandro Martínez (32)
- Zaid Romero (30)
- Tomás Palacios (27)
- Mariano Troilo (27)
Laterales izquierdos
- Facundo Medina (31)
- Lucas Esquivel (28)
- Mateo Del Blanco (26)
- Román Vega (26)
- Julio Soler (25)
Volante interno
- Carlos Alcaraz (27)
- Nicolás Paz (25)
- Facundo Buonanotte (25)
- Tomás Aranda (23)
- Franco Mastantuono (22)
Mediocampistas centrales
- Alexis Mac Allister (31)
- Exequiel Palacios (31)
- Alan Varela (29)
- Máximo Perrone (27)
- Milton Delgado (25)
Volante interno
- Enzo Fernández (29)
- Enzo Barrenechea (29)
- Cristian Medina (28)
- Ezequiel Fernández (27)
- Valentín Barco (25)
Extremos
- Emiliano Buendía (33)
- Julián Álvarez (30)
- Giuliano Simeone (27)
- Gianluca Prestianni (24)
- Claudio Echeverri (24)
Centrodelanteros
- Lautaro Martínez (32)
- Valentín Castellanos (31)
- José Manuel López (29)
- Santiago Castro (27)
- Joaquín Panichelli (27)
Extremos
- Nicolás González (32)
- Thiago Almada (29)
- Matías Soulé (27)
- Alejandro Garnacho (26)
- Valentín Carboni (25)
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