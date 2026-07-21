Deportes La Mañana Selección Argentina Hay futuro: la lista de jugadores que podrían formar parte del próximo ciclo mundialista de Argentina

Hay futuro: la lista de jugadores que podrían formar parte del próximo ciclo mundialista de Argentina.

Finalizó un nuevo ciclo mundialista para la Selección Argentina y ahora es el momento de la proyección a futuro. Lionel Scaloni sembró interrogantes respecto a su continuidad como entrenador más allá del 2027 y Lionel Messi evitó a la prensa para dar precisiones sobre su continuidad en la Albiceleste. A esta hora hay que decir que parece muy difícil afirmar que tanto el DT como el capitán estén al mando futbolístico del conjunto nacional en el Mundial 2030.

Sin embargo, existe un trabajo con proyección desde las juveniles impulsadas por Diego Placente, así como también jugadores que estarán en perfectas condiciones de repetir otra Copa del Mundo por edad y otros que fueron recortados sobre la hora y es probable que tengan oportunidades en el próximo lapso de cuatro años. Por estas horas, se maneja una nómina con 55 apellidos (cinco por puesto) que pueden ser importantes en el futuro a corto, mediano y largo plazo en la Selección que a partir de 2027 empezará a afrontar las Eliminatorias a la próxima Copa del Mundo (pese a ya estar clasificada por ser anfitriona).

En dicha lista no se contemplan a jugadores que para el año 2030 hayan cumplido los 34 años o más aunque, lógicamente, puedan llegar a tener chances de integrar la lista de buena fe según su rendimiento. La única excepción fue con los arqueros Emiliano Martínez (tendrá 37), Juan Musso (36) y Agustín Rossi (34). Así es que quedan afuera los mundialistas Gerónimo Rulli (tendrá 38), Nicolás Tagliafico (37), Leandro Paredes (35), Rodrigo De Paul (36) y Giovani Lo Celso (34). Cabe recordar que Nicolás Otamendi (tendrá 42) anunció su retiro de la Selección.