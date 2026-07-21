La novela del mercado de pases: River suma un nuevo refuerzo de jerarquía

Tras una larga negociación con varios idas y vueltas, finalmente el Chacho Coudet tiene a uno de los delanteros que pidió.

River se prepara para comenzar el Torneo Clausura ante Barracas Central tras su tropiezo en la Copa Argentina ante Aldosivi. Chacho Coudet recibió una buena noticia de cara a lo que viene: solo restan detalles para que Ángel Correa , que fue la novela del mercado de pases , se transforme en refuerzo del Millonario.

El campeón del mundo en Qatar 2022 viene de jugar en Tigres de México, tras muchos años en Europa, donde jugó en el Atlético de Madrid. En Argentina, su primer y único club hasta ahora fue San Lorenzo .

Según confirmó el periodista Germán García Grova, experto en movimientos del mercado de pases, River y Tigres llegaron a un entendimiento para cerrar el pase de Correa, que firmaría en el club argentino hasta diciembre de 2029 .

La negociación fue larga y con muchos baches: la información era que el Millonario tenía arreglado el contrato con el jugador hace varias semanas, pero no se ponía de acuerdo en lo económico con los mexicanos. La posibilidad se enfrió, y a pesar de que desde Argentina pensaron que el precio del pase iba a bajar, Tigres se puso firme y no bajo las pretensiones.

Ángel Correa jugará en #River.



#Tigres y el equipo lograron un principio de entendimiento.



Se pulen los flecos de la operación.



hasta diciembre 2029. pic.twitter.com/bsEBNiG3yD — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 21, 2026

El traspaso finalmente será por el monto de la cláusula de recisión, que ronda los 15 millones de dólares. River hace un fuerte desembolso de dinero para que Coudet tenga al delantero que pidió para el mercado, sumando gran jerarquía y experiencia al plantel.

El mercado de pases de River

El mercado de pases de River comenzó con una bomba en la previa del Mundial, que fue la llegada de Nicolás Otamendi, proveniente del Benfica, que era hincha confeso del club y cumplirá su sueño de vestir la camiseta.

Los siguientes dos confirmados fueron de menor perfil: el volante Mauro Arambarri, que venía de jugar en Getafe, y el lateral derecho, Giovanni González, de último paso por Rusia.

Luego, el club confirmó la vuelta de dos viejos conocidos: para la posición de centro delantero (puesto que Coudet necesitaba reforzar por la salida de Salas y las lesiones de Driussi), River trajo a Lucas Beltrán a préstamo y al colombiano Rafael Santos Borré.

El MdP de River Plate, hasta el momento:



Nicolás Otamendi.

Mauro Arambarri.

Rafael Santos Borré.

Giovanni González.

Lucas Beltrán.

Ángel Correa.



¿OPINIONES? pic.twitter.com/XdkjBzNX5A — JS (@juegosimple__) July 21, 2026

Más allá de las llegadas de ciertos jugadores, River comenzó una limpieza grande de su plantel de cara al segundo semestre del 2026, con Di Carlo, Longoria y Coudet como las caras principales de esta dura decisión, que consta de más de diez jugadores, que se suman a otras salidas, como la de Franco Armani.

La lista de jugadores borrados, que algunos rescindieron y otros siguen entrenando en el club: Germán Pezzella, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Kendry Páez y Matías Viña.

Con todas las bajas y los nuevos refuerzos, River encara el segundo semestre del 2026 con el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana como grandes objetivos, y con la vista puesta de buscar la clasificación para la Copa Libertadores del próximo año, tras un año de ausencia en la máxima competencia.