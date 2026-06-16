Bombazo en River: un campeón del mundo y otros diez jugadores no viajarán a la pretemporada

El conjunto Millonario sorprendió con un comunicado en sus redes sociales con los detalles de la primer pretemporada a cargo del Chacho Coudet.

River anunció a los jugadores que no serán tenidos en cuenta.

River sorprendió con un tremendo comunicado a través de sus redes sociales, en donde anunció más de 10 jugadores que no viajarán a la pretemporada que se realizará en España, ya que no serán tenidos en cuenta por el Chacho Coudet para el segundo semestre de 2026.

Según la información de periodistas partidarios, la decisión fue tomada en conjunto por el mismo entrenador y el presidente Stefano Di Carlo . También cabe recordar la reciente llegada del director deportivo Pablo Longoria, que será clave en estas gestiones.

River comenzó una limpieza grande de su plantel de cara al segundo semestre del 2026, con Di Carlo, Longoria y Coudet como las caras principales de esta dura decisión, que consta de más de diez jugadores que no irán a la pretemporada en Alicante, entre ellos un campeón del mundo.

La primer parte de la lista son siete futbolistas, que aunque no viajarán con el plantel principal, según el comunicado, deben presentarse a entrenar por tener contrato vigente. El jugador que más sorprende de este grupo es Germán Pezzella, campeón del mundo en Qatar 2022 y con un fuerte vínculo con la institución.

También están en este grupo los siguientes jugadores: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. Los últimos dos tuvieron minutos con Coudet, pero son de los más apuntados por los hinchas.

Por otro lado, se mencionó que Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco viajarán a España, ya que tienen negociaciones para incorporarse a otros equipos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2067023534036005291?s=20&partner=&hide_thread=false OFICIAL: LOS 11 BORRADOS DE RIVER PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026



Paulo Díaz

Maximiliano Meza

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Alex Woiski

Maximiliano Salas

Giuliano Galoppo

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda (en… pic.twitter.com/TtLtWHsO9t — Diario Olé (@DiarioOle) June 16, 2026

Dos casos diferentes son los de Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que se encuentran con Colombia y Paraguay en el Mundial, y cuando vuelvan se entrenarán junto al grupo que se queda en Buenos Aires. Cabe destacar que el paraguayo puede llegar a ser comprado por el Atlanta United, club en el que se encuentra a préstamo.

Kendry Páez y Matías Viña, dos que también están disputando la Copa del Mundo, rescindirán sus préstamos y no serán parte del plantel en el segundo semestre del 2026.

Por último, en el mismo comunicado, River anunció que declaró transferibles a cuatro futbolistas que sí serán parte de la pretemporada en España, y aunque no aclaró los nombres, el club manifestó que sus agentes ya fueron notificados.

River suma otro refuerzo para el plantel de Coudet

River suma otro refuerzo para el segundo semestre de 2026: se trata de Mauricio Arambarri, futbolista uruguayo que actualmente juega en el Getafe de España. El volante se sumaría al plantel para ser una opción de reemplazo para Aníbal Moreno o, en su defecto, conseguir un lugar en el once inicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/2066898412486742506?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy a la noche llega Mauro Arambarri al país.



Mañana revisión y firma con River hasta diciembre 2028.



@Ferpadron - @Sebasrur pic.twitter.com/C1WMY07td2 — (@maxpugliese92) June 16, 2026

Según información de periodistas partidarios, el futbolista llega esta noche al país, y se realizará la revisión médica mañana a primera hora. Si no media ningún inconveniente en los estudios, firmará contrato con el Millonario hasta 2028 y se convertirá en el segundo refuerzo, tras el campeón del mundo, Nicolás Otamendi, que se sumará al grupo tras la participación de Argentina en la Copa del Mundo.