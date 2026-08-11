El presidente de River confirmó la venta de Kévin Castaño: los llamativos números de la operación y a dónde irá

El futbolista que costó una suma impactante para traerlo desde el Krasnodar de Rusia, se irá por una suma menor en una operación que "ya está cerrada".

El presidente de River , Stéfano Di Carlo , se sentó frente a la prensa en el estadio Más Monumental para brindar detalles del momento complejo que atraviesa el club a nivel deportivo , principalmente por la decisión de apartar un gran número de jugadores que pasó a llamarse la "banda del conteiner". Entre los detalles que aclaró y las responsabilidades que asumió por el presente, también anunció la venta de Kévin Castaño , mediocampista colombiano que llegó a cambio de millones de euros pero no logró destacarse en el equipo.

Este martes por la mañana, el máximo mandatario confirmó que hay un acuerdo total para vender al jugador de la Selección de colombia. Los detalles de la operación.

"Lo de Castaño está cerrado, la venta es a Brasil. Cinco millones de dólares por el 50% del pase", esbozó en conferencia Di Carlo confirmando los rumores que anticipaban el movimiento. Según se supo, el futbolista pasaría al Atlético Mineiro luego de que se llegue a un acuerdo por la venta.

Cabe recordar que el futbolista había llegado proveniente del Krasnodar de Rusia por una operación millonaria que alcanzó aproximadamente un valor de 17 millones de euros brutos.

"Atlético Mineiro":

Porque Stefano Di Carlo anunció un acuerdo para la venta de Kevin Castaño pic.twitter.com/s3KijveP9I — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 11, 2026

Crisis en River: la contundente frase de Stéfano Di Carlo sobre "la banda del container"

En medio de la peor crisis futbolística de su historia, con un equipo que suma más derrotas seguidas que incluso el que se fue a la B en 2011, River vive semanas movidas. Tras la caída con Tigre como visitante, el último sábado, donde el equipo de Eduardo Coudet casi no pateó al arco, el presidente, Stéfano Di Carlo, dio una conferencia de prensa.

Estuvo acompañado por su Comisión Directiva, algo poco habitual.

Allí, el titular del Millo dejó algunas frases contundentes, como por ejemplo la que hizo referencia a "la banda del container", como fueron denominados los jugadores marginados por la directiva por bajo rendimiento, cuando todavía tenían contrato con el club.

“Los jugadores fueron apartados por cuestiones deportivas. Se dijo que había otras maneras… sí, ya se han intentado esas maneras. Pero reflexionado y viendo lo que ocurrió, fue un error por la manera y el lugar. Después les ofrecimos cambiar y volver a Ezeiza a contraturno, pero ya los jugadores no querían seguir agrandando todo. La decisión fue deportiva y siempre se intentó ser respetuoso. La velocidad y la decisión de la sede fueron equivocaciones y hemos conversado con ellos. He hablado con Pezzella y se buscó corregir en tiempo real. Hubo errores de forma y tenemos que corregirlos, pero responde a uno de los momentos más críticos de resultados en la era moderna de River. Para incorporar, tenés que sacar. El costo de plantilla se afrontan con los recursos que liberas. La experiencia histórica indica que es muy complejo de otra forma. Puede ser posible con un número más acotado. En este caso era una cantidad de profesionales muy importante sin presencia en el primer equipo”.

"FUE UN ERROR LAS FORMAS EN LAS QUE SEPARAMOS LOS JUGADORES AL OTRO PREDIO"



Di Carlo manifestó autocrítica respecto a los futbolistas marginados. pic.twitter.com/s3niuDdpOq — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 11, 2026

Di Carlo ya fue insultado por algunos hinchas de River tras la derrota contra Central en el Monumental. El dirigente formó parte de la gestión anterior de Jorge Brito como secretario y delegado en AFA.

“Es una situación compleja, de declive que viene hace tiempo, luego de un proceso súper exitoso. En febrero se dio el cambio de entrenador y en mayo llegamos a la final. Y teníamos dos caminos tras la final: sobrevolar y tomarnos con calma la situación, con correcciones menores; o intervenir fuertemente en el mercado. Y lo que sentíamos era que River no jugaba como queríamos y necesitábamos un mercado fuerte con contrataciones que nos den una estructura de plantilla para ordenar el proyecto de fútbol y construir ensamblando a los juveniles. El momento requería eso”, declaró el presidente en relación al equipo que llegó a la final contra Belgrano y la perdió en cinco minutos.

El mercado de pases

“Lo que hicimos fueron tres mercados de pases en uno por lo crítico del momento. Podemos haber cometido errores, pero no por eso flotamos o acompañamos con gradualidad algo que era muy complejo. Es inadmisible la cantidad de derrotas encadenadas. Se que a veces generan ruido las inversiones de River y que interpelan, pero lo hacemos con la convicción de que es lo que hay que hacer por la calidad de los futbolistas. Y que River lo puede hacer por la economía que construyó desde hace 13 años con este grupo al frente del club”, agregó.

River gastó casi 70 millones de dólares en nueve jugadores en un solo receso. Los más caros: Ángel Correa y Thiago Almada.