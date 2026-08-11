El inesperado anuncio de Fabrizio Romano que estremeció en el mundo del fútbol

El reconocido periodista dedicado al mercado de pases internacional lanzó un escrito en su cuenta personal de Linkedin. El mensaje particular que envió.

Fabrizio Romano se convirtió en una palabra autorizada en el fútbol mundial con sus característicos "Here We Go" ("Aquí vamos", en su traducción al castellano) en los cuales confirma traspasos de jugadores y clubes de la elite mundial, siendo cada posteo en su cuenta de X una confirmación previa a los anuncios oficiales sobre los traspasos.

En medio de ese reconocimiento y una relevancia tremenda de su figura a nivel mundial, el italiano nacido en Nápoles hizo un inesperado anuncio que conmovió al mundo deportivo y generó un sinfín de preguntas que, por el momento, no tienen respuesta.

Sorpresivamente, Fabrizio puso en duda su continuidad en las noticias de mercado de pases a través de un posteo en su cuenta personal de Linkedin. “Probablemente no seguiré mucho tiempo más en el mercado de fichajes de la misma manera que hasta ahora: ha llegado el momento de cambiar el enfoque, la perspectiva… pero ese será otro tema cuando se cierre la ventana de fichajes", escribió en medio de un análisis de sus estadísticas con los posteos.

Más allá de esto, hasta el momento el periodista continúa vigente con las informaciones del fútbol mundial y no se conoció que hará una vez que termine con su actual rol. Seguramente, el mundo futbolero estará pendiente del anuncio del periodista de 33 años.

Qué dijo Romano sobre la situación del Cuti Romero

Este lunes, el experimentado periodista dio detalles de cuáles son los caminos que podría adoptar el defensor de la Selección argentina. En medio de los rumores de un supuesto traspaso, Romano contó cuál es su situación: "A partir de hoy, el Barcelona no ha iniciado conversaciones por Cuti Romero a pesar de los rumores en los últimos días".

A su vez, en su posteo agregó que por el momento no hay una búsqueda real del blaugrana por el defensor: "El Barça está centrado en cerrar el traspaso de Rodri (próximamente); cero conversaciones con el Tottenham por Romero hasta ahora", sostuvo.

Sin embargo, dejó en claro que otro club español quiere al defensor campeón y subcampeón del mundo con Argentina: "El Atlético de Madrid lidera la carrera", afirmó.

Qué había dicho el diario Marca sobre el deseo del Atleti por Cuti

Según trascendió por medios españoles como Diario Marca, el Atlético Madrid tiene claro que el objetivo es fichar al central que consiguió la Copa del Mundo en 2022 con la Selección argentina. Desde hace tiempo que el colchonero quiere al jugador, pero esta vez, el club acelerará con una oferta imponente para lograr uno de sus sueños.

Según dio a conocer el mismo medio, el club que tiene como director técnico a Diego Simeone prepararía una oferta de alrededor de 30 millones para acercársela al elenco inglés. A su vez, Atlético tendría un punto a favor debido a que sería un deseo del jugador pasar al elenco español.