La fecha 3 del Torneo Clausura arranca este sábado: días y horarios de los partidos

Luego de la fecha entresemana y tras no haberse jugado partidos el viernes, la tercera jornada del fútbol argentino dará inicio este sábado.

La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se jugará entre este sábado 1° y el lunes 3 de agosto, con una agenda cargada y varios partidos fuertes en ambas zonas. La jornada tendrá cruces importantes para los equipos grandes y también duelos directos entre protagonistas del arranque del campeonato.

Boca analiza la posibilidad de mudar su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán para los próximos tres partidos debido al mal estado del césped de La Bombonera .

La recuperación del campo de juego, que mostró un deterioro evidente durante el encuentro de ida frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana , demandaría más tiempo del previsto y obligaría al club a trasladar su localía de manera transitoria.

Si la decisión se confirma, el "Xeneize" recibirá a Estudiantes el próximo miércoles a las 19.00 y a Vélez el sábado 8 de agosto, con horario a confirmar, por el Torneo Clausura.

Además, Boca disputará en Parque Patricios el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta, programado para el martes 11 de agosto a las 19.00.

El principal inconveniente se encuentra en el sector cercano a los bancos de suplentes, donde el césped presenta una marcada diferencia de color respecto del resto del terreno por la menor exposición al sol, lo que requiere un tratamiento más complejo.

Durante el receso por el Mundial se realizaron importantes trabajos con maquinaria pesada, entre ellas una excavadora y un tractor, para levantar sectores del campo, mejorar el suelo y avanzar con una nueva siembra de cara al segundo semestre.

Sin embargo, las tareas se extendieron más de lo esperado y la actividad por la Copa Sudamericana impidió completar la recuperación.

La dirigencia evaluó otras alternativas como Racing, Vélez y Lanús, aunque el Tomás Adolfo Ducó aparece como la opción más firme por lo que ya hubo conversaciones entre ambas instituciones para concretar el préstamo del estadio.

De concretarse el cambio, Boca recién volvería a jugar en La Bombonera el fin de semana del 30 de agosto, cuando reciba a Lanús por la séptima fecha del Clausura.

La última vez que el club mudó su localía por el estado del césped fue en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro.

Antes, en febrero de 2022, había sido local en Vélez frente a Rosario Central por el mismo motivo y la última presentación de Boca como local en el Ducó fue el 16 de diciembre de 1984, cuando venció 2-0 a Rosario Central con goles de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.