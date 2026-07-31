¿Conmebol también se baja del Mundial?: el comunicado tras el conflicto FIFA - UEFA

La asociación del fútbol sudamericano se expresó luego del programa que intenta promover Infantino para el ingreso de capitales privados a la Copa del Mundo.

Conmebol tomó posición por primera vez desde que se desató la controversia por el proyecto comercial impulsado por FIFA Forward Enterprise , el programa promovido por Gianni Infantino para abrir a privados la explotación de derechos comerciales y eventos de la FIFA . En medio de los cuestionamientos de UEFA, AFC y Concacaf , el organismo sudamericano marcó su postura con un mensaje central: “Primero está el fútbol”.

A través de un comunicado oficial, la entidad que rige el fútbol en Sudamérica aseguró que “su prioridad será siempre el fútbol” y confirmó que pidió a la FIFA más información sobre la iniciativa. El objetivo, según expresó, es conocer con mayor precisión el alcance del proyecto y sus posibles consecuencias.

Además, Conmebol informó que convocó a una reunión de su Consejo para analizar la propuesta con mayor profundidad. Según el comunicado, el encuentro tendrá como único fin “analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

De esta manera, el organismo sudamericano evitó una definición tajante, pero dejó en claro que no tomará una postura sin antes revisar los detalles del plan. El pronunciamiento llega en plena crisis interna de la FIFA por un proyecto que ya generó fuertes reparos en distintas confederaciones.

La postura más dura frente al proyecto de FIFA Forward Enterprise llegó desde Europa. Según publicó The Guardian, las 55 federaciones miembro de UEFA alcanzaron una posición común para boicotear las competiciones de la FIFA si Gianni Infantino no retira su plan de abrir el negocio a capitales privados. La propuesta apunta a concentrar derechos comerciales, de transmisión, patrocinio, ticketing y licencias en una nueva estructura, algo que FIFA presentó como parte del programa FFE.

Ese frente europeo elevó la presión sobre el resto de las confederaciones. A diferencia de UEFA, Conmebol no habló de boicot, pero sí pidió información adicional y convocó a su Consejo para estudiar el alcance de la iniciativa.

El comunicado completo de Conmebol

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.