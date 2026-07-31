La fuerte frase de Riquelme tras la sufrida clasificación de Boca en la Sudamericana.

tLuego de la sufrida clasificación de Boca Juniors ante O'Higgins en la Copa Sudamericana , Juan Román Riquelme habló de los temas más relevantes del momento en el mundo Xeneize : el gol de lateral que recibió en Chile, las lesiones del plantel y la posibilidad de seguir incorporando.

"Fue un partido complicado. Por ahí en Buenos Aires tendríamos que haber hecho una diferencia un poquito mayor, pero fue un partido de Copa. Siempre se tiene que estar atento todo el partido, nos empatan con un lateral... Al final creo que pudimos marcar gol y el arquero de ellos lo ha hecho bien. Pero no es fácil jugar cada dos o tres días después del parate. Es importante pasar, claro que sí, y a hora a pensar en el siguiente partido", señaló el presidente de Boca este viernes.

Sobre la definición de penales que clasificó a Boca a los octavos de final, el exfutbolista indicó: "Los penales son cuestión de suerte, siempre digo lo mismo. La suerte estuvo de nuestro lado. Cuando vos ganás, al otro día siempre van a decir que pateaste bien; cuando no ganás, que no lo hiciste de esa manera. Creo que para nuestro arquero es bueno, porque es una manera también de agarrar seguridad".

"Pero repito: tenemos muy poquito tiempo de descanso, ahora vamos a seguir jugando hasta final de agosto sin parar, cada dos o tres días, y es medio difícil... Es raro que encuentres un equipo que te juegue 10 partidos de corrido muy bien. Tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene, pero era importante pasar, es una manera de ir agarrando confianza", completó el dirigente.

La fuerte crítica tras el partido en Chile

Juan Román Riquelme hizo mucho hincapié en el gol de lateral que marcó O'Higgins: "Los jugadores tienen mucho que hablar, porque no te pueden hacer un gol de lateral... Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza, esa es la realidad. A veces uno dice cosas para contestarles a ustedes con total respeto, con mucha tranquilidad, pero uno sabe que no te pueden hacer un gol de lateral. Esa es la verdad. Tenemos cosas para mejorar, y mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado: nos hicieron un gol de lateral, y si no pasaba eso no íbamos a los penales. A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas".

Sin embargo, el ídolo del club marcó una diferencia con el cabezazo del equipo chileno que tuvo lugar un par minutos después del 1 a 0: "Cuando entra uno a cabecear como entró, es virtud de ellos. Es como la virtud de Ayrton Costa en el centro de Paredes, que cabeceó abajo del arco. Confió en que Paredes iba a tirar la pelota ahí y fue un segundo antes que el defensor contrario. Paredes mete la pelota donde quiere porque golpea la pelota diferente al resto, y si terminaba en gol, seguramente el técnico de ellos iba a decir que estuvieron distraídos en esa jugada, pero a veces es virtud del que tira el centro y del que va en busca de esa pelota. Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral yo creo que sí".

Al ser consultado por el penal de Tomás Aranda, Riquelme dijo que él "no es técnico ni nada" y que desde su rol de dirigente "trata de ayudar, que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel".

Y sobre ese tópico profundizó: "Estábamos muy contentos con el plantel que estábamos armando, el entrenador también, y algunas molestias que van ocurriendo siempre al comienzo de temporada nos están complicando. Nos pasó lo mismo el semestre pasado con Cavani y Giménez, también se lesionó Merentiel, ahora lo mismo con Bareiro y Giménez, que tuvo una molestia y ya se recuperó, Belmonte, que es muy importante, también se lesionó en un entrenamiento, Palacios intentó recuperarse rápido y le molestó un poco el aductor, esperemos que pronto se recupere. Son muchos partidos, cada dos o tres días, y los necesitamos a todos. A ver si tenemos la suerte de que Bareiro se recupere. A ver si tenemos a Battaglia en unos meses".