Boca perdió ante O'Higgins pero avanzó por penales

El Xeneize jugó un flojo partido pero fue más certero en la tanda y jugará la próxima ronda de la Copa Sudamericana.
Boca perdió 1-0 en Chile ante O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, pero avanzó a los octavos de final por el 4-3 en la tanda de penales. La ida había sido 1-0 a favor en La Bombonera. Lautaro Blanco marcó el tanto decisivo en la tanda. En la siguiente instancia enfrentará a Recoleta, equipo paraguayo.
Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena fueron superados en el partido, con las complicaciones del campo de juego siendo un factor decisivo. El Xeneize no defendió bien y recién se activó en ataque cuando ya se encontraba en desventaja.
El entrenador, además, hizo un solo cambio en los noventa minutos, metiendo a Flores por Villa, que tuvo un muy flojo rendimiento, pero sin darle oportunidad a otros suplentes para cambiar el encuentro.
Así fue el partido entre Boca y O'Higgins
La primera situación con peligro del partido fue de Boca, en los pies de Aranda, que apiló por izquierda a un par de defensores y le pegó al arco, aunque el remate fue bloqueado por el lateral de O'Higgins. El campo de juego no ayuda en el partido, ya que los futbolistas sufrieron varios resbalones.
El equipo chileno respondió a los 20 minutos, cuando un taco de Sarrafiore dejó pagando a Figal, y tras un centro a la medialuna del área, Lozano le tapó el disparo a González.
El segundo tiempo empezó bastante trabado, con el campo de juego todavía como protagonista por sus irregularidades, y recién a los 20 minutos, el equipo chileno tuvo un cabezazo de Brizuela que se fue a penas arriba del travesaño.
Cinco minutos después, en una contra tras un tiro libre que atajó Montero, Aranda hizo la jugada individual por el centro y terminó definiendo de zurda a penas desviado.
A los 27 minutos de la segunda mitad, Figal despejó una pelota al medio del área, tras un lateral en ataque de O'Higgins, y González puso el 1-0 con una volea de zurda.
Boca reaccionó con Flores, el juvenil que ingresó por Villa, que enganchó por izquierda hacia el medio y reventó un derechazo en el travesaño, que podría haber sido el empate.
En el último minuto de tiempo regular, Boca tuvo dos grandes chances consecutivas para empatar el partido: la primera fue un disparo abierto de Aranda que tapó el arquero, y la segunda fue un cabezazo de Costa que apareció solo en el área chica pero no le acertó al arco. En el adicional, Carabalí le volvió a ganar el duelo al diez de Boca con una volada increíble.
Así se vive la tanda de penales entre Boca y O'Higgins
- González marcó el primer penal para O'Higgins
- Paredes empató la serie para Boca
- Castillo puso el 2-1 para el equipo chileno
- Merentiel no falló y sigue empatada la tanda
- Vecino la tiró afuera y sigue en empate
- Figal convirtió y Boca está en ventaja
- Montero le tapó el cuarto penal a Pávez
- Carabalí le atajó el penal a Aranda, que la picó
- Brizuela marcó el quinto penal para O'Higgins
- Blanco metió el último penal y cerró la clasificación del Xeneize
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