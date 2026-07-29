¿Muda la localía? Los problemas que enfrenta la Bombonera de cara a los próximos partidos de Boca.

A poco más de 24 horas del duelo de vuelta ante O'Higgins por los 16avos de la Copa Sudamericana , en Boca hay otro tema que será seguido de cerca en los próximos días: el estado del campo de juego de la Bombonera de cara al partido del próximo miércoles 5 de agosto, desde las 19, frente a Estudiantes .

El foco está puesto especialmente en el sector cercano a los palcos preferenciales, la misma zona que durante el encuentro de ida ante el equipo chileno llamó la atención por presentar una franja de césped mucho más verde que el resto del terreno. Ese sector fue resembrado durante el receso con el objetivo de recuperar el campo de juego. Sin embargo, los tiempos no alcanzaron para que el césped terminara de asentarse y las condiciones climáticas tampoco ayudaron.

Durante el partido de Copa quedó en evidencia que esa parte de la cancha seguía sensible: en varias jugadas el césped se levantó e incluso varios jugadores se resbalaron como consecuencia del estado de la superficie. También se pudo ver fastidioso a Leandro Paredes al fallar algunos pases porque la pelota venía a los saltos. Ahora, la preocupación pasa por el pronóstico para el fin de semana. La posibilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires obliga al club a monitorear de cerca cómo evoluciona ese sector y evaluar si llegará en condiciones al compromiso frente al Pincha.

La resiembra es un procedimiento habitual para mantener el campo de juego en las mejores condiciones, aunque durante las primeras semanas el césped necesita tiempo para afianzarse. En Boca entienden que el clima será un factor determinante para completar ese proceso.

Un jugador de Boca se resintió y es duda para jugar por Sudamericana

A Boca le cuesta salir de la tensión. Por situaciones evitables como la goleada que sufrió contra Deportivo Riestra y la corta diferencia de tan solo un gol ante O'Higgins en La Bombonera por Sudamericana, o inevitables como la lesión de jugadores. En un contexto de apuros y lleno de complejidades, el club no puede salir del asedio. A horas del partido de vuelta en los playoffs que definirá quién avanza a los octavos de final, sufrió una dura noticia por un jugador que se resintió en un entrenamiento.

El nombre no sorprende. Carlos Palacios, quien había regresado a los entrenamientos con el grupo tras reponerse de una sobrecarga en el pectíneo derecho, volvió a sentir un dolor en esa lesión y está en duda para el duelo en su país natal. Fue durante el entrenamiento de este martes donde el jugador sintió la molestia que lo puso en duda para el duelo de Sudamericana. Fue tal el dolor que no pudo completar la práctica y terminó yéndose antes. Este miércoles definirán si viaja con el plantel.

A inicios de este 2026, el jugador regresó a las canchas luego de estar afuera 220 días, obligado por una sinovitis en la rodilla derecha. Jugó 17 minutos y se resintió nuevamente, alcanzando 30 encuentros sin jugar desde que llegó al club.