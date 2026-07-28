La sorprendente frase del presidente de Belgrano sobre el interés de Boca por Passerini

Luis Artime, presidente del Pirata Cordobés, que es dueño de un porcentaje del pase, habló sobre las intenciones del xeneize.

Boca avanza para concretar la llegada de su cuarto refuerzo , con una clara intención: robustecer la delantera ante las lesiones de Adam Bareiro y Milton Giménez . El club profundiza su interés con Lucas Passerini , jugador que supo brillar en Belgrano de Córdoba .

Este martes por la mañana, el presidente del Pirata cordobés Luis Artime , habló sobre el supuesto interés del club de La Ribera por el delantero. En diálogo con ESPN , fue más que claro.

“Nosotros tenemos el 65 por ciento de Lucas . El 10 por ciento pertenece a él y después tiene un 25 Unión La Calera. Aclaro que no hubo ninguna oferta formal. Todo lo que se dice es de la prensa. No tuvimos pedido oficial de ningún equipo. Sigo sosteniendo que nuestro mejor refuerzo es mantener el plantel y si verdaderamente se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy pero muy satisfactoria“.

"NO HUBO NADA FORMAL"



Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, echó por tierra las especulaciones sobre el interés de Boca por Passerini, surgido en el plano mediático.



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Por otra parte, sumó: “Un delantero así no hay en cualquier plantel, por más que digan ‘che, tiene 32 años’. Todos los jugadores maduran después de los 30 años, lo han demostrado. Son jugadores experimentados en el fútbol argentino que todos buscan. Lucas sabe lo que es Belgrano. Ser delantero del equipo campeón tiene valor”.

En otra parte de su relato, sumó: "Yo sé cuánto vale para mí. Hoy Passerini es el Haaland sudamericano. Lo traje yo porque para mí era el nueve para Belgrano. Si hay rumores es porque algo le ven”.

Quién es Passerini

El atacante formoseño acaba de cumplir 32 años y viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura con Belgrano. Durante la actual temporada disputó 16 encuentros, convirtió tres goles y entregó seis asistencias, aunque solamente fue titular en seis oportunidades.

Passerini llegó al conjunto cordobés en agosto de 2023 y logró transformarse rápidamente en una de sus figuras. En su primera competencia convirtió diez tantos en 15 partidos y terminó como máximo goleador de la Copa de la Liga.

El futbolista registra 20 goles con la camiseta de Belgrano y cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, Tigre, Sarmiento, Guaraní, Palestino, Unión La Calera, Cruz Azul, Necaxa y Atlético San Luis.

Una eventual salida deberá ser negociada con el club de Alberdi, ya que Passerini renovó su contrato en enero y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2028. Belgrano todavía no recibió una propuesta oficial de Boca por su pase.

El delantero ya había sido relacionado con el Xeneize a finales de 2023, cuando expresó su interés por ser dirigido por Diego Martínez, aunque en aquella oportunidad continuó su carrera en Córdoba. Ahora, su nombre vuelve a aparecer como una alternativa mientras Boca intenta destrabar la llegada del nueve solicitado por Arruabarrena.