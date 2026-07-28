El árbitro que discutió con Messi en el Mundial 2026 reveló qué pasó

El árbitro del encuentro ante Suiza, al que Messi le pidió que le hablé bien y no le falte el respeto, contó detalles del cruce.

Lionel Messi vivió el Mundial 2026 como nunca, con una intensidad importante a sabiendas que, según sus declaraciones, era su último certamen ecuménico. Llanto en partidos como el de Egipto , felicidad y enojo, como el que demostró tener durante un duelo clave como fue la remontada ante Suiza en los cuartos de final.

En medio de ese encuentro, el capitán del combinado nacional estalló de furia con el árbitro del encuentro Joao Pinheiro , a quien le dijo: “Hablame bien, no me faltes el respeto”. A poco más de una semana de la final del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el árbitro reveló cómo fue el cruce.

"En el fútbol se dan este tipo de conversaciones. Los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten. Lo que pasó con Messi me ha pasado con muchos otros jugadores. Claro que por ser Messi fue más visible, pero es algo que sucede de manera natural en el fútbol”, comenzó diciendo el colegiado en diálogo con Canal 11.

“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”.



Lionel #Messi, al árbitro portugués. pic.twitter.com/fxMHSPMvLe — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 12, 2026

Su relato continuó explicando: "Los árbitros hablan con los jugadores y los jugadores con los árbitros. Es una relación normal entre nosotros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común. Son cosas que pasan en el Mundial, en la Champions, en LaLiga, en la Serie A o en la Serie B”.

Sobre el cruce con Messi

“Lo que él percibió que hice mal, tal vez lo interpretó de manera errónea. Hablamos. Y cuando hablamos nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante”, dijo sin detallar qué motivó el enojo de Messi.

La hinchada de Newell's bancó la frase de Messi sobre la gente que no llega a fin de mes

El sábado, en el marco del triunfo 1-0 de Newell's sobre Talleres por la primera fecha del Clausura, la hinchada leprosa desplegó una bandera que no pasó inadvertida: "No llegamos a fin de mes. Gracias por la patriada". El mensaje, dirigido a Lionel Messi, recuperó una frase del capitán argentino durante el Mundial 2026 que ya había generado rechazo desde el Gobierno.

En el encuentro disputado en Rosario, que se definió con un penal convertido por Matías Coccaro, un sector de los hinchas rojinegros eligió rendirle un particular homenaje al máximo ídolo del fútbol argentino. La bandera hizo referencia directa a las declaraciones que Messi brindó tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del torneo mundialista.

En aquella ocasión, el astro rosarino había afirmado: "Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente porque sabemos que hay gente que NO TIENE TRABAJO y que NO LLEGA A FIN DE MES". Sus palabras resonaron fuerte en el ámbito político y social, y ahora los simpatizantes de Newell's las recuperaron en el estadio Marcelo Bielsa.

MESSI: "SE LO DEDICAMOS A LA GENTE QUE LA ESTÁ PASANDO MAL"



"A LOS QUE NO TIENEN TRABAJO, A LOS QUE NO LLEGAN A FIN DE MES" pic.twitter.com/d2E5DJc9Gu — El Economista (@ElEconomista_) July 16, 2026

Tras la frase de Messi, desde el gobierno salió al cruce Adrián Ravier, vocero del presidente Javier Milei. "No coincidimos en esto de que la gente no llega a fin de mes", declaró en Infobae horas después.

El gesto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta lo que dijo Milei a mediados de 2025 en una entrevista de mediados del año pasado: "es FALSO que la gente no llega a fin de mes. Si fuera cierto, estaría lleno de CADÁVERES en la calle".

La bandera, entonces, funcionó como un guiño al capitán de la Selección y, al mismo tiempo, como una réplica silenciosa a las declaraciones del jefe de Estado y sus asesores. En las redes sociales, la imagen del cartel se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre la situación económica del país y el rol de los deportistas en la discusión pública.

bandera newell's messi

Más allá de la polémica, Newell's sumó sus primeros tres puntos en el torneo local con un ajustado triunfo que celebraron tanto en el campo como en las gradas, donde el mensaje para Leo fue el gran protagonista de la jornada.