Un compañero de Lionel Messi debió salir en ambulancia por un fuerte golpe: las estremecedoras imágenes

Germán Berterame protagonizó el momento de mayor preocupación en la victoria de Inter Miami sobre Montreal por la MLS. El delantero argentino, compañero de Lionel Messi en las Garzas, sufrió un durísimo golpe en una acción aérea, quedó tendido sobre el césped y debió ser retirado en ambulancia, generando un enorme susto entre sus compañeros, rivales y el público presente. La impactante escena obligó a detener el partido durante varios minutos mientras los médicos lo asistían.

La jugada se produjo cuando el artillero fue a disputar una pelota dentro del área rival. En el intento por conectar de cabeza, chocó violentamente en el aire con el defensor boliviano Efraín Morales y cayó al piso sin poder reincorporarse . La reacción de los futbolistas fue inmediata: varios pidieron con desesperación el ingreso del cuerpo médico al advertir que el atacante no respondía tras el fuerte impacto.

Uno de los primeros en solicitar ayuda fue el colombiano Brayan Vera, quien hizo gestos urgentes hacia el banco de suplentes para acelerar la atención. Los médicos ingresaron rápidamente al campo de juego, inmovilizaron al futbolista y comenzaron a asistirlo mientras el estadio permanecía en absoluto silencio. Minutos después, el atacante fue colocado sobre una camilla y trasladado hacia una ambulancia que ingresó directamente al terreno de juego para llevarlo a un centro médico.

[DEPORTES] En el partido entre el Inter Miami y el CF Montreal, Berterame, compañero de Messi, sufrió un golpe en su cabeza y tuvo que ser retirado en ambulancia de la cancha: quedó internado en observación. pic.twitter.com/rWivM757ph https://t.co/Z0CebiDVhC

La escena generó una enorme preocupación entre los integrantes del elenco rosa, que siguieron de cerca cada movimiento del equipo médico. Incluso algunos futbolistas se acercaron para acompañar al ex Monterrey antes de que abandonara el estadio. Las imágenes del traslado rápidamente recorrieron las redes sociales y despertaron mensajes de apoyo de hinchas y colegas, que expresaron su preocupación por el estado de salud del argentino.

En medio de la incertidumbre, el partido continuó y el árbitro Alexis Da Silva sancionó penal para Inter por la acción que terminó con la lesión de Berterame. El encargado de ejecutar fue Luis Suárez, quien eligió definir con una sutil picada para marcar el único gol de la noche. Tras convertir, el uruguayo señaló le dedicó el tanto a su compañero, en un gesto que emocionó a todo el plantel.

Mientras los estudios médicos todavía estaban en marcha, el club no difundió un parte oficial sobre la gravedad del golpe ni confirmó si existía alguna lesión de consideración. La preocupación se mantuvo durante varias horas, aunque poco después llegó un mensaje tranquilizador desde el propio cuerpo técnico del conjunto estadounidense.

Qué dijo Hoyos sobre el estado de salud de Germán Berterame

Quien llevó calma fue Guillermo Hoyos, entrenador del conjunto de Florida, al brindar las primeras novedades en conferencia de prensa. “Gracias a Dios se está recuperando, está bien y consciente”, aseguró el técnico argentino al referirse al estado de Berterame. Además, explicó que la familia del futbolista fue informada de inmediato sobre lo ocurrido y siguió de cerca toda la evolución médica.

El DT también reconoció el impacto emocional que provocó la situación dentro del plantel. “Su familia ha sido informada de todo. Fue una desesperación grande ”, expresó el entrenador, dejando en claro el nerviosismo que se vivió desde el banco de suplentes al ver al delantero inmóvil sobre el césped. Sus declaraciones fueron las primeras en llevar algo de tranquilidad luego de una noche cargada de incertidumbre.