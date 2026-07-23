Messi se agarra la cabeza: el insólito gol en contra del arquero de Inter Miami en MLS

El Mundial 2026 llegó a su fin y cada uno de los jugadores de la elite deberán regresar a sus clubes para emprender su vuelta a la actividad. De a poco el calendario empieza a reactivarse y algunos partidos ya dejan sus perlitas que no paran de volverse virales en las redes sociales.

En las últimas horas el Inter Miami volvió a la acción insólita a la espera de la vuelta de Lionel Messi que brilló en el certamen ecuménico siendo elegido como el mejor jugador según la IFFHS. Es que durante el duelo que tuvo a Luis Suárez como protagonista y terminó ganando por 3-2, se registró un insólito blooper para agarrarse la cabeza.

Durante la victoria con Chicago Fire , el arquero Rocco Ríos Novo fue protagonista de una acción tremenda que llamó la atención en el estadio y quienes vieron la jugada. Es que recibió un pase por la izquierda y, cuando quiso dar el pase de primera, le erró y el balón terminó adentro del arco.

Just how everyone predicted! pic.twitter.com/tzmsY9ERnm — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026

Messi, el mejor del Mundial 2026: el "veredicto inequívoco" de una Federación que refutó la elección de FIFA

En los hinchas de Argentina no hay duda, e incluso tampoco en fanáticos de otros países que sostienen la teoría de que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Con 39 años, el '10' de la Selección argentina demostró vigencia en el Mundial 2026 con una actuación descollante que fue digno de admiración a nivel mundial.

Ante el rendimiento expuesto la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) dio a conocer su propia distinción eligiendo a Messi como el mejor jugador del certamen ecuménico 2026. Una postura respaldada con datos que contrapone la elección de la FIFA.

En qué se basó la elección

Según dio conocer IFFHS, el análisis está basado en "calificaciones de cada partido, los goles, las asistencias y el impacto en las fases eliminatorias". Ante esa situación, respaldó la elección con datos: "Messi apareció en los 7 partidos de la campaña de Argentina, contribuyendo con 626 minutos de fútbol en el más alto nivel de competencia internacional. En esas actuaciones, registró 8 goles y 4 asistencias — una participación directa en goles combinada de 12, una cifra que moldeó el destino de Argentina en cada etapa crítica del torneo. Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada".

Por otra parte, apuntó: "El índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso. Las contribuciones de Messi en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026. El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos."

Los datos