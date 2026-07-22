Un excompañero de Messi fue durísimo con Argentina por el accionar tras la final: "Hay que saber perder"

Un referente de una selección fue duro con sus palabras al hablar del accionar argentino en los festejos de España tras la final.

Así como distintos medios expresaron sus diferencias con Argentina, figuras del deporte también se expresaron en contra de la Selección. Un excompañero de Messi en el Barcelona fue duro en sus palabras y cuestionó con dureza el accionar de los jugadores.

“Esto existe desde toda la vida; unos celebran, otros se quedan con la amargura… pero también hay que saber perder y eso fue una de las cosas que no me gustó para nada de Argentina, sobre todo al final en la premiación. Es un detalle que deja mucho que desear”. Quien esbozó esas palabras fue el exarquero de la Selección de Chile Claudio Bravo , quien lanzó fuertes cuestionamientos.

A pesar de que Argentina fue una de las pocas selecciones que se quedó en el campo de juego durante la celebración de su rival con el trofeo, el chileno cargó de igual manera por dar la espalda y saludar a su gente que quería despedirlos de pie en las tribunas: "El pasillo se lo hace España y no Argentina a España. Luego, en la premiación, los que están de espalda a la celebración son los jugadores de Argentina“.

La tristeza de un jugador de España por Messi tras la final del Mundial 2026: "No me gusta verlo perder"

Lionel Messi no pudo terminar su período su recorrido en los mundiales con la Selección argentina de la forma que quería: consiguiendo un nuevo título que se consagraría como el bicampeonato si lograba vencer a España. Sin embargo el desenlace fue opuesto, con una selección europea que no dejó dudas y superó con creces a la última campeona.

En medio de ese partido, más allá del importante trofeo que estaba en juego, se cruza la nostalgia porque también se trata de un principio de despedida para el capitán y referente de la Selección. La derrota del '10' en la final dolió, no solo en los argentinos sino que también en alguna figura de España.

Un jugador confesó que le dolió ver perder a Messi

En medio de los festejos, el defensor Pau Cubarsí, quien fue considerado por el premio FIFA como el jugador joven del mundial, mostró su dolor por la caída de Messi en la fina."Nunca lo había visto cara a cara, cuando le saludé en el vestuario me quedé como '¿esto es verdad?' y ya te pones en el partido en la faena a intentar ganarla", dijo sobre su primer encuentro con él.

Luego, cerró con contundencia asumiendo el dolor: "Puedo decir eso, es un excelente privilegio haber compartido campo con él. También me da pena porque es mi ídolo y verle perder no me gusta pero si gano yo, contentísimo".